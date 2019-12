U lavičky Havla... Milion chvilek: O této akci se nepsalo

„Shromáždění se účastním pravidelně a jsou velmi pokojná. Všichni, kdo chodí na shromáždění, respektují výsledky voleb a účastní se jich. Chápou, že otázka, kdo vyhraje volby, kdo složí koalici a vládne, je věc, která vyplývá z jejich výsledků, nicméně všichni občané mají právo vyjádřit, že jsou nespokojení s tím, jakým způsobem se vládnoucí většina chová,“ řekla Alice Nepomucká, právnička a aktivní občanka Mladé Boleslavi, která vystupovala s mikrofonem a rozdávala papíry se známým nápisem: Demisi! Zároveň podotkla, že demonstrace jsou způsob, jak se mohou nespokojení občané projevit. Jediná správná myšlenka, kterou podle ní premiér vyslovuje, je svoboda slova. „Máme právo chodit na demonstrace a vyjadřovat nespokojenost s tím, jak řídí tuto zemi,“ uvedla právnička.

Premiér se nám vysmívá

Sama si uvědomuje, že pokud odstoupí premiér, padne celá vláda. Nepomucká zdůraznila, že to automaticky neznamená předčasné volby, ale naopak prostor pro ostatní parlamentní strany, aby se zkusily dohodnout třeba na jiné koalici a jiným způsobem vládly zemi do řádných voleb. Velmi negativně vnímá podporu KSČM vládě i její účast v Parlamentu. „Nemyslím, že je demokratickou stranou, a velmi lituji toho, že jsme se se svojí minulostí po sametové revoluci nevypořádali jiným způsobem,“ dodala.

Mikrofon si na chvíli vzal i dobrovolník spolku Milion chvilek pro demokracii Martin Horák. „Premiér Andrej Babiš se nám vysmívá, dnes odvolal ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila, protože ukázal, že čínské technologie jsou kybernetickou hrozbou pro naši budoucnost. Takže Babiš jede dál. A my taky,“ sdělil přítomným s tím, že on ani nikdo z nich nechce platit stovky milionů korun, které putovaly do premiérových firem.

Později redakci řekl, že se jako dobrovolník ke spolku přihlásil, protože v klidném vyjádření nesouhlasu vidí smysl: „Je potřeba se aktivně podílet na příběhu svého života, na příběhu svých dětí. Člověk nemusí křičet a dělat rámus. Minimálně může svojí přítomností na demonstraci vyjádřit svůj nesouhlas,“ řekl Horák, podle něhož demonstranti respektují výsledky demokratických voleb, ale nerespektují nemorální chování, lži a praktiky, které známe z doby třicet let zpátky. „Známe historii Babiše i to, jakým způsobem k majetku přišel. Jeho ignoraci Evropské unie a výsledků auditu nelze přehlížet a akorát potvrzuje, jakým je člověkem. Autoritářský režim, který funguje na jednom člověku jako firma, je pro naši zatím stále demokratickou společnost velice nebezpečný, i když je vidět, že si na ta nejdůležitější místa dosazuje své lidi – ty, kteří ho budou poslouchat. Nemá rád rebelii, a jakmile s ním někdo nesouhlasí a není mu po vůli, tak končí. Některé věci by se neměly prodávat, a zvlášť ne budoucnost naší země. Je mi z toho smutno,“ vysvětlil Horák a pokračoval ve sbírání podpisů a rozdávání informací.

Demonstranti: Volby respektujeme, chování premiéra nikoliv

S tím, že demonstrující nerespektují výsledky voleb, nesouhlasí ani Ivana Rožanská, která pracuje jako technik: „Máme právo na vyjádření svého názoru. Dnes už máme – a můžeme ho projevit beztrestně. Nedokážu si představit, že bych byla tak statečná a šla za to do vězení, obdivuji takové lidi,“ zmínila odvahu a odhodlání například disidentů, ale i dalších odvážných bojujících proti minulému socialistickému režimu. Výsledky voleb podle ní respektovat musíme, ale když člověk uvnitř cítí, že se děje velká nepravost, není prý možné sedět doma a nadávat v obýváku. Spolu s ní dorazil na demonstraci i Jakub Vochvest. „Volby jsou respektovány, ale každý zvolený do funkce musí dodržovat pravidla stejně jako ve sportu, kde je musí dodržovat každý hráč, jinak je vyloučený a penalizovaný. Ať vyhraje pravice, levice, Zeman, Babiš, ale ať se chová slušně. Kdyby se choval dobře, v prospěch České republiky, hrál podle pravidel, nehrál mimo hřiště nebo nefaulovat, tak ať v politice je, neměl bych s tím problém,“ vysvětlil. Sám se protestů účastní už od doby, kdy vznikla vládní koalice hnutí ANO, ČSSD s podporou komunistů.

Připomněl, že při tomto prvním protestu byl na Staroměstském náměstí asi stejný počet lidí, jaký se sešel v pondělí právě v Mladé Boleslavi. „Těší mě, že se ten počet dostal do Mladé Boleslavi a v Praze už je těch lidí podstatně více,“ dodal. Spolu s ním se pravidelně účastní i Jaroslav Horák, který byl prý na všech demonstracích kromě jediné. „Platí nějaké právo a dodržování zákonů. To budeme volit vraha? K němu má už jen krůček: je to komunista, lustrovaný estébák, má k tomu sklony. Stačí se podívat, jak se chová, jak se vyjadřuje na veřejnosti. Stačí, jak napadl předsedu lékařské komory, že si za 150 milionů staví dům. Já jsem to slyšel v televizi a říkal jsem: Správně soudruhu, jdeš na to po bolševicku, lži, lži, lži, jen ať lidé vidí tu závist a nenávist,“ vysvětlil svůj postoj Horák.

Chceme slušné chování a zodpovědnost

Všichni tři se shodli, že si přejí, aby byli v čelných a vrcholných funkcích našeho státu poctiví, ušlechtilí lidé, kteří vědí, co je čest. „Aby nám šli příkladem tak, jak tomu bývalo kdysi, kdy lidé v období komunistické zvůle pro čest a hrdost usilovali o pravdu. Za tu čest a pravdu šli do vězení a na smrt. Teď se musejí obracet v hrobě, když vidí politickou scénu u nás. Já je obdivuji. A tehdy věděli, že slouží lidu této zemi. Byli si toho vědomi a měli odpovědnost. Přeji si, aby ji měli i čelní představitelé naší země a byli čestní, spravedliví, abychom si jich mohli vážit,“ popsala Rožanská a dodala, že pravda a láska je stále důležitá a obě hodnosty stále platí.

Na demonstraci v Mladé Boleslavi. Foto: Zuzana Koulová



