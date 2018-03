U prdele, prču, střevo. Jan Hřebejk promluvil na téma obrana ČT před Zemanem

„Naši reakční umělci zase plivali za peníze svěřené růžolícímu Petru Dvořákovi do tváře pracujícího lidu. Jako kdyby jasně neslyšeli prezidentovo ven otevřené, nad nikoho se nepovyšující, odlišné názory vítající a ztišené doporučení: Shut up!“ poznamenal Hřebejk.

Reagoval tak na slova moderátora Martina Veselovského, který se domnívá, že jestli něco nepomohlo obhajobě veřejnoprávních médií a demokracie, tak to byly do sebe zahleděné, povýšené a jiný pohled neakceptující srdceryvné výkřiky herců a filmařů v sobotu na Českých lvech. „Čistá ukázka podlehnutí pocitu vlastní důležitosti,“ podotkl Veselovský.

V diskusi pak napsal Hřebejk Veselovskému ještě jednou. „Nepodezírám vás ani v nejmenším z ‚připravování půdy‘ pro Ovčáčka! Ale o Švorcku si to trošku tedy drnklo, štrejchlo. Pozor s těma příslovcema, prosím,“ nechal se slyšet Hřebejk.

A diskuse mezi oběma muži pokračovala dále:

„Jestli ještě mohu: Na rozdíl od vás nemám pocit, že si Zeman, Babiš nebo třeba pan Soukup dělají prču. A koudel u prdele tedy nehoří ani tak Svěrákovi, Najbrtovi... jako Moravcovi, Taberymu... Tady vámi citovaných 2,5 milionu rozhodlo, že jiných 2,45 milionu bude držet hubu. Nebude,“ dodal pak ještě Hřebejk.

Anketa Vadí vám, že Andrej Babiš vládne tak dlouho bez důvěry? Vadí 11% Nevadí 89% hlasovalo: 3304 lidí

Hřebejk si pak všiml i dalších slov věnujících se Českým lvům, tentokrát exposlance Martina Komárka (ANO). „Na Oskarech se herečky znásilněné producenty zastávaly žen znásilněných i někým jiným. Na Českých lvech se ti, kdo berou od televize peníze, zastávají televize, od které berou peníze,“ napsal Komárek.

A Hřebejk dodal: „Asi takto: Zeman, Babiš, Okamura a další vyhrožují, že novináři jsou pakáž, měli by se likvidovat apod. A filmaři, kterým by to mohlo být ostatně fuk, se zastávají ČT = novinářů, (televize, koprodukující filmy, je politikům U PRDELE). A za toto zastání vás? A nejen tohle střevo,“ řekl Hřebejk.

Režisér Jan Hřebejk poskytl v minulých dnech rozhovor serveru seznamzprávy.cz. Zhodnotil v něm současnou politickou situaci a také sdělil své pocity z osoby prezidenta Miloše Zemana. Rozhovor sice Hřebejk poskytl před Zemanovým – pro někoho sporným – projevem na Pražském hradě při prezidentské inauguraci, i tak ale jeho slova byla velmi tvrdá. Krom toho se ještě Hřebejk obul do komunisty Zdeňka Ondráčka, nekompromisní byl také vůči předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi a vůči šéfovi SPD Tomiu Okamurovi. Na režisérova slova vyřčená před kamerou seznamzprávy.cz pak pro ParlamentníListy.cz reagovali umělci.

