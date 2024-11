USA: Nebudou se počítat hlasy dodané pozdě. Soud rozhodl

Jedním z klíčových států, ve kterém se pravděpodobně bude rozhodovat o tom, který z prezidentských kandidátů usedne v Bílém domě, je Georgie. Tam nyní republikáni slaví vítězství. Ale zatím nikoliv to volební, byť tam Trump dle průzkumů lehce vede, ale vítězství u soudu.

Jak informuje televize Fox News, nejvyšší soud ve státu zrušil rozhodnutí nižší instance o tom, kdy se mohou započítat výsledky korespondenčních hlasů. Minulý týden vyšlo najevo, že 3 000 korespondenčních hlasovacích lístků bylo v okresu Cobb voličům zasláno pozdě. Prvního listopadu tedy soud rozhodl, že volební komise by mohla hlasy započítat do osmého listopadu, pokud by byly orazítkovány před sedmou hodinou večerní 5. listopadu, tedy dnes.

Včera ale nejvyšší soud při mimořádném zasedání rozhodl, že hlasy se započítají jen pokud dorazí dnes do sedmi hodin večer. Toto rozhodnutí přišlo poté, co neziskové organizace v Georgii podaly žalobu kvůli nedodaným třem tisícům korespondenčních hlasovacích lístků. Soudce pak rozhodl, že přes noc musí být nedodané lístky doručeny a také rozhodl, že se mají započítat do osmého listopadu. Neziskové organizace jsou se zrušením tohoto rozhodnutí nespokojené a vybízejí ty, kterých se změna dotkla, aby hlasovali osobně, pokud je to možné.

Republikáni to považují za vítězství pro důvěryhodnost voleb, protože korespondenční volbu využívají zejména demokraté a republikáni ji mají spojenou s volebními podvody. Spokojen je například předseda Republikánského národního výboru, Michael Whatley. „Demokraty vedený okres Cobb chtěl přijmout 3 000 korespondenčních hlasů po termínu voleb. Tento případ jsme předložili Nejvyššímu soudu státu Georgia. Právě jsme dostali zprávu, že jsme případ vyhráli. Den voleb je den voleb – ne týden poté,“ pochlubil se na sociální síti X.

HUGE election integrity victory in Georgia.



Democrat-run Cobb County wanted to accept 3,000 absentee ballots AFTER the Election Day deadline. We took this case to the Georgia Supreme Court.



We just got word that we WON the case. Election Day is Election Day — not the week…