USA: Prezidente Ukrajiny, paniku nešíříme. Válka hrozí každým dnem

ve vysílání televize CNN uvedl, že se přesný den napadení Ukrajiny Ruskem navzdory předchozím zprávám o středečním vypuknutí invaze nedá předpovědět. „Nemůžeme dokonale předpovědět den, již teď ale nějakou dobu říkáme, že jsme v daném časovém intervalu, kdy by mohla velká vojenská akce ze strany Ruska na Ukrajině začít každým dnem – to právě zahrnuje i tento nadcházející týden před koncem olympijských her," predikuje.



Američany na Ukrajině Sullivan varuje, aby odjeli, jelikož je podle něho pravděpodobné, že by Rusko mohlo začít s vpádem na Ukrajinu za pomoci leteckých úderů. „Mohli by být zabiti nevinní civilisté bez ohledu na jejich národnost. Následoval by útok pozemních sil, které by se pohybovaly přes ukrajinskou hranici. A i tam by se mohli nevinní civilisté dostat do křížové palby nebo uvíznout v místech, odkud by se pak nemuseli snadno dostat pryč. Proto americkým občanům jasně a přímo říkáme, že dokud jsou ještě stále k dispozici nějaké možnosti komerční přepravy, měli by jich využít,“ vyzývá k urychlenému opuštění země. Fotogalerie: - Na Ukrajině

Podle amerického poradce pro národní bezpečnost jsou na ruský útok Američané připraveni. „Jsme připraveni okamžitě a rozhodně reagovat po boku našich spojenců a partnerů. Budeme bránit území Severoatlantické aliance a uvalíme na Rusko sankce,“ jmenoval s tím, že Západ z konfliktu vyjde „silnější, odhodlanější a cílevědomější, než kdykoli za posledních 30 let byl“ a Rusko akorát zaplatí „významnou strategickou cenu“.

A jak by měla podle Sullivana případná invaze probíhat? Pravděpodobné podle něho je, že Rusko zaútočí po zinscenované zámince.



Slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o americkém vyvolávání paniky na Ukrajině pak rázně odmítl. Spojené státy podle něj akorát zveřejňují informace, aby válku „zastavily“. Fotogalerie: - Pěstí do Putina

„Nedáme Rusku příležitost něco na Ukrajinu nebo na celý svět seslat. Budeme se snažit, abychom světu co nejtransparentněji a nejjasněji vyložili, co vidíme, a abychom se o tyto informace co nejvíce ze široka podělili,“ uvedl Sullivan.

Zelenskyj přitom dříve odmítl spekulovat o datu startu ruské invaze do jeho země s tím, že se o „velké válce, kterou rozpoutá Rusko“, v informačním prostoru šíří příliš informací, které ale situaci vůbec nepomáhají. „Nejlepším přítelem našich nepřátel je panika v naší zemi, a tak veškeré informace, které vyvolávají jen paniku, nám nepomáhají,“ řekl Zelenskyj poté, co server Politico hovořil o údajném startu invaze na Ukrajinu ve středu 16. února. Psali jsme: Už s tím přišel Zeman. Docent Konvička dává na stůl řešení rusko-ukrajinské krize Co se to děje na Ukrajině? Běloruští cestující jsou prý oddělováni a odváděni na výslech Trump totálně ponížil Bidena. Jde o Rusko a Ukrajinu Ministerstvo zahraničí varuje Čechy na Ukrajině: Chcete odletět domů? Tak ihned!

