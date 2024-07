USA jako „krachující impérium“. Musíme se oddělit, varuje Drulák Evropu

Rozhovor vznikl ještě před tím, než kampaň před listopadovými volbami prezidenta USA prošla otřesem, kdy se prezident Joe Biden pod tlakem kolegů z Demokratické strany necelé čtyři měsíce před volbami vzdal své kandidatury a podpořil v boji o Bílý dům svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12071 lidí

Ta je nyní blízko nominace na prezidentku, během několika hodin se za ni postavili demokraté z celých USA včetně některých politiků, kteří byli sami uváděni jako potenciální kandidáti.

Drulák k Bidenovi poznamenal: „Máme tu člověka, který sedí v Bílém domě, a nemůžeme si být jisti, do jaké míry si je vědom toho, že sedí v Bílém domě. To je Joe Biden.“ A dodal, že už i jeho zastánci čím dál více projevovali obavy o jeho schopnost vnímat svět a činit rozhodnutí. „Je znepokojivé, že takový člověk je jedním z nejvlivnějších mužů planety,“ dodal k současnému prezidentovi USA.

Republikánského kandidáta Donalda Trumpa naopak popsal jako svérázného politika. „V situaci, v níž jsme dnes, možná představuje určitou naději. Pro mne je zásadní otázkou válka na Ukrajině. Pokud chceme, aby ten nesmyslný masakr skončil, tak kdokoli jiný než demokrat je určitou nadějí. Kdokoli by tam z té demokratické mašinérie nastoupil – protože věřím, že vytáhnou tvář na poslední chvíli – tak to by znamenalo pokračování v nesmyslném masakru,“ pokračoval Petr Drulák s tím, že Trump je nadějí na změnu.

„To je pro mne zásadní moment, tímto prizmatem se dívám na volby v USA – ukončení nesmyslu na Ukrajině, který Američané vyprovokovali. Rusové sice invazi zahájili, ale nebyla nevyprovokovaná. Američané patří k hlavním strůjcům tohoto šílenství. V okamžiku, kdy se v USA vláda změní, tak je šance, že se to ukončí,“ řekl Drulák v rozhovoru pro Zákony Bohatství.

Zároveň poukázal, že Trump je nepředvídatelný a pohybují se kolem něj lidé, kteří by ve válce na Ukrajině nejraději dál pokračovali, jako třeba Nikky Haleyová. A to je podle něj znepokojivé. „Musíme si položit otázku, jestli Trump bude schopen zvládnout onen ‚hluboký stát‘ (deep state), který ve svém předchozím období nezvládl a který ho systematicky ničil.“ Z tohoto hlediska považuje za velmi optimistické to, koho si vybral za svého kandidáta na viceprezidenta. Tím je republikánský senátor J. D. Vance. Ten má na Ukrajinu silný názor ve smyslu, že je potřeba válku ukončit.

Drulák si myslí, že první televizní debata, v níž Biden proti Trumpovi pohořel, byla zorganizována Bidenovými odpůrci. „Nechápu, proč Biden na tu debatu přistoupil. Prezidentské debaty se uskutečňovaly vždy v závěru prezidentské kampaně. Tato debata se uskutečnila ještě před nominacemi. Bylo jasné, že Biden v ní uspět nemůže, že na to nemá. Proč ta debata byla zorganizována, kdo ji organizoval? Přijde mi, jako kdyby tu debatu organizovali Bidenovi odpůrci. Aby vytvořili tlak na to, aby byl Biden vyměněn. Cítím, že se tam hraje nějaká vyšší hra,“ míní profesor, že šlo o operaci na výměnu Bidena, který ve volbách neměl šanci.

Petr Drulák se zamýšlel i nad nedávným neúspěšným atentátem na Donalda Trumpa. Přiklání se k verzi, že šlo o selhání bezpečnostního aparátu; nevylučuje však, že byl bezpečnostními složkami organizován. „Tady je také otázka, jak k tomu vůbec mohlo dojít, jak se to stalo. Nejmírnější hypotézou je kolosální selhání tzv. tajné služby, ochranky. To si žádá vysvětlení. Druhou hypotézou pak je, že některá část bezpečnostního aparátu to organizovala, což se také nedá vyloučit,“ podotkl.

„Nemálo politiků by bylo schopno nechat takový čin zinscenovat, kdyby to měli pod kontrolou, ale v tomto případě je to pro mne těžko představitelné. Například Fica málem zabili. U Trumpa by to znamenalo součinnost ochranné služby. Hypotéza, že by si to Trump zorganizoval sám, je pro mě hodně nevěrohodná,“ vyslovil Drulák svůj názor

Může nepodařený pokus o atentát přispět k vítězství Trumpa ve volbách? „Je to věc, která mu určitě pomůže. Ten rychlý sled událostí ukazuje Trumpa jako člověka, který se nebojí a který je v dobré fyzické formě. Nechápu ale, že poté, co byl Trump střelen do ucha, na něm ochranka neležela, ale ještě ho nechali vstát, když nevěděli, zda je střelec zlikvidován či tam není další. Jsou tam nepochopitelné věci, je tam tolik otazníků. Z politického hlediska by měl překvapilo, kdyby to Trumpovi nepomohlo,“ poznamenal Drulák.

„Pokud vyhraje Donald Trump, tak k tomu můžeme přistupovat s mírným optimismem ve věci Ukrajiny. Jeho zahraničněpolitické představy o Blízkém východě, o Číně, jsou vlastně stejně nebezpečné, jako jsou představy bidenovců o Ukrajině a o východní Evropě. Nečeká nás nic dobrého. Jako Evropané se musíme co nejdříve oddělit od krachujícího amerického impéria,“ uzavřel profesor Petr Drulák.

Šedesátá volba prezidenta USA proběhne letos 5. listopadu.