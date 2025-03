Zatímco se 47. prezident USA Donald Trump a s ním několik dalších politiků, v Evropě např. Robert Fico či Viktor Orbán, dovolávají míru, Rusové v rámci svého řádění na Ukrajině zavraždili dalších 14 lidí a desítky dalších lidí zranili, včetně nejméně 5 dětí. O hrůzných hodinách na Ukrajině informovala agentura Reuters.

Dobropillia, kde žilo před válkou asi 28.000 lidí, se nachází v Doněcké oblasti na východní Ukrajině, 22 kilometrů od frontové linie severně od klíčového frontového města Pokrovsk.

„Takové údery ukazují, že se ruské cíle nezměnily. Proto je klíčové i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili životy, posílili naši protivzdušnou obranu a zvýšili sankce proti Rusku. Vše, co pomáhá Putinovi financovat válku, se musí zhroutit,“ napsal na Facebooku prezident Volodymyr Zelenskyj.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7962 lidí listu New York Times upozornil, že Rusové na město vypálí dvě balistické střely a když na místo dorazili záchranáři, přišel další ruský útok.

Ukrajinci naznačují, že Rusové by nemuseli mít s vražděním civilistů na Ukrajině takové úspěchy, kdyby Američané nestopli nejen vojenskou pomoc, ale také sdílení zpravodajských informací.

Bloger, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami a který se prezentuje jako někdejší důstojník ukrajinské armády, k tomu poznamenává, že Ukrajinci Američanům předali velkou řadu informací o ruských zbraních, o jejich schopnostech, o jejich účinnosti. Ale Američané přesto zastavili sdílení zpravodajských informací s Kyjevem.

„Ukrajina poskytla USA rozsáhlé zpravodajské informace a obrovské množství dat o ruské technologii, o ukořistěném vybavení, o operačních průvodcích na bojišti, o výkonu zbraní a o protiopatřeních proti americkým systémům. Škoda, že si to nikdo nepamatuje a neocení,“ poznamenal Tatarigami.

„Celá Ukrajina si přeje, aby válka skončila, protože nikdo nechtěl, aby začala. Ale jak teď zabráníte Rusku útočit a postupovat? Zdá se, že se o Trumpa vůbec nezajímají a vůbec ho neposlouchají. Pokud my odložíme zbraně, tak oni postoupí tak daleko, jak jen budou moct,“ doplnil Tatarigami.

Ukraine has supplied the U.S. wirh extensive intelligence and vast amounts of data on Russian technology, captured equipment, battlefield operational guides, weapon performance, and countermeasures against US provided systems. A shame no one seems to remembers or appreciates it