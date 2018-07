Ubožáci! Strhla se mela kolem Miloše Zemana a ODS

A o co přesně jde? O 1066 korun, tedy parkovné za kolonu prezidentových vozidel během poslední prezidentovy návštěvy v Plzni. Návštěvu pořádal Plzeňský kraj, který město požádal o prominutí poplatku, radní to ale odmítli.

„Až prezident ČR přestane dělat naší zemi ostudu, může Plzeň uhradit vyblokovaná parkovací místa, která prezidentská kancelář využívala během jeho návštěvy. Se Zemanem se toho ale už nedočkáme,“ komentoval celou věc pro Deník náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS.

Příspěvek na svém profilu na sociální sítí facebook sdílel také kreslíř a karikaturista Štěpán Mareš. Miloše Zemana nazval soudruhem a doporučil mu, aby se choval, jak se chová prostý lid.

K celé záležitosti se vyjádřil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, a to dokonce hned dvakrát. Jednou na facebook napsal: „Takže takhle se teď v Plzni platí parkovné! Pokud soudruzi seznají, že je host politicky OK, je to zdarma. Pokud se host soudruhům nelíbí, ‚cáluje‘!“ Jak je patrné, „soudruzi“ létají na obě strany.

Na Ovčáčka reaguje uživatel Vojtěch Roček. Mluvčího se táže, zda mu vadí, že Hrad musí platit poplatky stejně tak, jako obyčejní lidé.