Účelové lži českých otrokářů, zuří Jana Maláčová. Toto prý firmy provádějí, aby mohly dovézt levnou pracovní sílu

reklama

Premiér Petr Fiala tento týden na sněmu Svazu průmyslu a obchodu uvedl, že otevírá dveře zahraniční pracovní síle, po které volá česká ekonomiku a průmysl. „Vnímáme volání české ekonomiky po pracovní síle. I když u nás nově pracuje 120 tisíc Ukrajinců, trh to zatím ani zdaleka nenasytilo. Proto otevíráme dveře dalším 20 tisícům kvalifikovaných pracovníků z vybraných bezpečných zemí (např. z Filipín) a zároveň pracujeme na tom, abychom vízový režim v následujícím roce urychlili,“ prohlásil Fiala, jak uvádí web Úřadu vlády.

„Tyto kroky jsou nutné, aby u nás bylo možné udržet stávající firmy nebo zakládat nové. V tomto ohledu musíme být mnohem flexibilnější než dosud, abychom se nepřipravovali o potenciál kvalifikovaných lidí ze zahraničí,“ uvedl premiér.

To se nelíbí bývalé ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. „Přátelé, Fialova vláda chce přivézt do Česka další desetitisíce otroků! Tentokrát chtějí ´podnikatelé´ lovit cizince na Filipínách a v Mongolsku. Za české mzdy už jsou zřejmě ochotní pracovat jen lidé z třetího světa. Ani se nedivím, i polská minimální mzda bude o 5 tisíc vyšší než ta naše,“ je kritická Maláčová.

Jana Maláčová SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Navíc, údaje o počtu neobsazených míst neodpovídají realitě. „Čeští otrokáři tvrdí, že máme 250 tisíc volných pracovních míst. Je to ale účelová lež. To číslo je tak třikrát přestřelené. Firmy nahlašují volné pozice hned několikrát a evidenci roky neaktualizují. Cílem je vytvářet tlak na vládu, aby dovážela levné cizince. Když jsem se tomu v roce 2021 snažila zabránit, zaměstnavatelé zákon přes Senát potopili,“ tvrdí Maláčová.

Podle ní by raději měly firmy o české zaměstnance soutěžit, a ne hledat pro ně levnější varianty v zahraničí. „Ale proč to vůbec říkám? Firmy mají jednat tržně a o zaměstnance soutěžit. Musí svoji výrobu modernizovat. Mají lidem platit takové mzdy, ze kterých se dá vyžít. Ne dovážet ‚otroky‘ ze třetích zemí s cílem držet české mzdy co nejníž, aby Čechům nezbývalo nic jiného, než si jít po výplatě stoupnout do fronty na dávky,“ dodává Maláčová.

Psali jsme: Šmarda (SOCDEM): Problémy nejohroženějších skupin vláda neřeší „Za to ani nevstanu.“ Chtěli pracovat, nebudou. Jurečka jim „pomohl“ Mongolové. Langer jim platil 500 eur za odlet domů, teď je zase chtějí zpátky. Vědec a tlumočník Šíma dobře zná pozadí „Kašlou na lidi.“ Český Lidl terčem útoku. Řešit budou Němci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE