Učinit Ameriku znovu bílou? Donald Trump vyvolal extrémní poprask ve své zemi

Tentokráte na adresu „progresivních" demokratických kongresmanek. „Je tak zajímavé sledovat ‚progresivní' demokratické kongresmanky, které přišly ze zemí, jejichž vlády jsou nejzkorumpovanější a nejneschopnější na světě (pokud vůbec nějakou funkční vládu mají), naprostá katastrofa, jak teď s takovou vervou říkají, jak mají být Spojené státy, nejsilnější stát na Zemi, řízeny. Proč se nevrátí a nepomůžou spravit zločinem zamořená místa, odkud pocházejí? A pak ať se vrátí a ukáží nám, jak se to dělá. Tahle místa potřebují vaši pomoc, včera už bylo pozdě. Jsem si jist, že Nancy Pelosiová (předsedkyně Kongresu – pozn. red.) by vám co nejrychleji zařídila víza."

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Ačkoliv Donald Trump kongresmanky nejmenoval, jeho slova si své cíle našla a začla kanonáda na téma rasismus. Zmíněná Nancy Pelosiová, předsedkyně Kongresu, se na Twitteru vyjádřila: „Když Donald Trump říká čtyřem americkým kongresmankám, aby se vrátily tam, odkud přišly, jenom potvrzuje, že jeho heslo Make America Great Again bylo vždy o tom udělat Ameriku znovu bílou.“ A dodává: „Naše rozmanitost je naše výsada a naše jednotnost je naše síla.“

When @realDonaldTrump tells four American Congresswomen to go back to their countries, he reaffirms his plan to “Make America Great Again” has always been about making America white again.



Our diversity is our strength and our unity is our power. https://t.co/ODqqHneyES — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 14, 2019

Má se jednat o tyto kongresmanky: Alexandria Ocasio-Cortézová, Ilhan Omarová, Ayanna Pressleyová a Rašída Tlaibová. Z nich 3 se narodily ve Spojených státech a čtvrtá dorazila do Států ve dvanácti letech ze Somálska.

„Je důležité si povšimnout, že včerejší prezidentova slova, kterými poslal čtyři americké nebílé kongresmanky, ať ‚jdou zpátky do jejich země‘, jsou ukázkou jazyka bílých supremacistů. Trump je smířen s tím, že vede Republikány k rasismu, a to by se mělo dotknout každého Američana,“ řekla k tomu Alexandria Ocasio-Cortezová.

It’s important to note that the President’s words yday, telling four American Congresswomen of color “go back to your own country,” is hallmark language of white supremacists.



Trump feels comfortable leading the GOP into outright racism, and that should concern all Americans. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 15, 2019

A Ilhan Omarová prezidentovi napsala: „Pane prezidente, jedinou zemí, které jsme přísahaly jako členky Kongresu, jsou Spojené státy.

Což je důvod, proč bojujeme za to, abychom je chránily před nejhorším, nejzkorumpovanějším a nejneschopnějším prezidentem, kterého jsme kdy viděly.“ A dodala: „Rozdmýcháváte bílý nacionalismus, protože jste naštvaný, že lidé jako my jsou v Kongresu a bojují proti vašemu nenávistí naplněnému programu.“

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 14, 2019

You are stoking white nationalism bc you are angry that people like us are serving in Congress and fighting against your hate-filled agenda.



“America's answer to the intolerant man is diversity, the very diversity which our heritage of religious freedom has inspired.” -RFK — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 14, 2019

