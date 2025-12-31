Kordová Marvanová: Co se letos podařilo

31.12.2025 20:07 | Monitoring
autor: PV

Bilance roku 2025, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Kordová Marvanová: Co se letos podařilo
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

S končícím rokem 2025 se mohu ohlédnout, co se podařilo a na čem jsem pracovala. Bylo toho hodně, tak alespoň malý výběr:

Změna zákona o advokacii, která bude znamenat větší ochranu peněz v advokátních úschovách. Dosud totiž peníze klientů nebyly nijak chráněny před zpronevěrou. Bylo to dlouhodobě zanedbané téma, které se mi podařilo otevřít a prosadit.

V Senátu jsme odhlasovali novelu Ústavy, která umožní kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií ČT a ČRo. Toto téma prosazuji mnoho let a mám radost, že návrh, který jsem připravila, má širokou podporu veřejnosti i politiků. To může zvýšit důvěryhodnost těchto médií.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Věnuji se intenzivně posílení ochrany dětí v tzv. rozvodové novele. Ta byla schválena s řadou chyb, takže bohužel děti nechrání v případech vysoce konfliktních rozvodů rodičů nebo domácího či sexuálního násilí. Také zavádí nepřijatelný byznys s dluhy na výživném. To musíme co nejrychleji napravit, proto ve spolupráci s poslanci, senátory a odborníky připravujeme novelizaci zákona. Ochrana a bezpečí dětí musí být na prvním místě.

Věnuji se práci předsedkyně podvýboru pro bydlení v Senátu. Chystáme kulatý stůl k družstevnímu bydlení, které považuji za významný recet na zlepšení dostupnosti bydlení pro rodiny. Letos se nám podařilo prosadit podporu družstevního bydlení zavedením daňových úlev.

V Praze se podařilo definitivně dotáhnout regulaci hazardu na základě vyhlášky, kterou jsem prosadila už v roce 2020 jako radní hlavního města. Teď doběhla licence kasin s automaty, které jsou v Praze úplně zakázané. Hazard se velmi bránil, dokonce mě osobně žaloval u soudu, ale prohrál. Obrovskou radost jsem měla z toho, že vyhláška, kterou absurdně napadlo žalobou ministerstvo vnitra, obstála letos u Ústavního soudu a definitivně platí v podobě, jak jsem ji připravila.

Bylo toho ještě mnoho dalšího a kromě toho také návštěvy v senátním obvodu, schůzky v senátorské kanceláři, kam za mnou přicházejí lidé se svými problémy, a to nejen z Prahy. Více o mé práci najdete v každoročním zpravodaji (ZDE) a na mých webových stránkách ZDE.

Těším se na setkání s vámi v příštím roce, ať už osobně, v senátní kanceláři nebo na sociálních sítích.

