Úder Fialovi od bývalé kolegyně: Posílá do války peníze, které mu nepatří

Úvodní téma patřilo Rusku a Ukrajině.

„K situaci, která se odehrává poslední roky, se vyjadřují především zapálení bojovníci a lidé, kteří nikdy v Rusku nebyli. Také mám pocit, že spousta mladých lidí má pocit, že naše minulost se začíná rokem 1968. A to není pravda. Líbilo se mi, co řekl páter Přibyl. Že ta dnešní láska k Ukrajině je převlečená nenávist k Rusku,“ sdělila Kateřina Dostálová, která mj. hovořila o tom, jak nás okupovali Sověti, nikoliv Rusko. „Nás okupovali Ukrajinci i Rusové i další národy rukou společnou a nerozdílnou. A já neumím rozlišit mentalitu Rusů a neumím je odlišit od Ukrajinců,“ dodala.

Vzpomněla na dobu, kdy byla poslankyní a kdy ČR vstoupila do NATO, což ona podle svých slov chtěla.

„Chtěla jsem do NATO vstoupit proto, že jsem až do svých 25 let, do svého dospělého života, zažívala tu ruskou okupaci. Vstupovala jsem do NATO s tím, že chci, abychom byli chráněni, aby už nikdy noha Sovětů nevstoupila na území České republiky jinak než jako naši přátelé, naši obchodní partneři. Myslím si, že to byl důvod pro obrovskou spoustu mých vrstevníků, mých kolegů v Poslanecké sněmovně. Ale musím říct, že jsem byla docela šokovaná tím, co se odehrálo hned poté, co jsme vstoupili. A to bylo ono panem prezidentem Havlem nazvané humanitární bombardování. Tehdy jsme byli s panem předsedou Klausem jediní dva z ODS, kteří jsme pro to nehlasovali. A já si pamatuji, že někteří kolegové mě přišli prosit a říkali mi, ‚vždyť ty se zařadíš mezi komunisty‘, ale já jsem to takhle vůbec nebrala. Myslím si, že to bylo špatně, a potvrdilo se to. Vždycky jsem souhlasila s tím, že bychom měli plnit naše závazky. Ale nikdy jsem nesouhlasila s těmi misemi a s tím, co se odehrávalo potom dál,“ dodala Kateřina Dostálová.

„A k tomu, co se odehrává teď. To nebyla nevyprovokovaná invaze. A ve chvíli, kdy vstoupilo Pobaltí do NATO, jsem měla husí kůži po celém těle a říkala jsem si, že to není dobře,“ řekla Dostálová, která trvá na tom, že vůči Rusku bychom měli být obezřetní. „Ale rozhodně nechci s Ruskem válčit. A myslím si, že bychom se měli starat o naši úžasnou Českou republiku," řekla Dostálová, a že současný konflikt není naším konfliktem. „Měli bychom se ptát Ukrajinců, kdo chce položit život za ten režim. To je válka dvou mocností a nastoleného režimu, který tam vznikl majdanem v roce 2014,“ připomněla.

„S nástupem této vlády se z nás stali lokajové Bruselu, lokajové našich spojenců. Tato vláda je velice slabá,“ zhodnotila současný kabinet Kateřina Dostálová.

„Když jsem viděla, že ODS avizuje předvolební koaliční spojení, předvolební koalice já považuji za určitý podvod, tak jsem psala o tom, že když se spojí nesourodosti, tak to pro tu zemi znamená, že bude přešlapovat na místě. Ale pokud avizovali už těsně před volbami, že se spojí s neomarxisty, dnes říkám rádoby pravicová vláda, tehdy si ještě říkali pravicová a vypadalo to tak, tak to bude propad, to už nepůjde o přešlapování na místě,“ řekla.

Podle slov Kateřiny Dostálové tato vláda rozdělila naši společnost.

„Jestli je tady někdo proruský, jestli je to pět deset procent lidí, třeba těch starších, ale nazývat sedmdesát procent lidí proruskými, přestože si nepřejí prodlužování toho konfliktu... Mě se strašně dotýká to, když vidím Petra Fialu, jak píše na tanky svoje vzkazy. Já odmítám podporovat zabíjení lidí, mě se to bytostně dotýká, že by někdo mým jménem zabíjel lidi v cizím konfliktu namísto toho, aby se snažil o diplomacii. My jsme si nevolili politiky jako vojáky, my jsme si je volili jako diplomaty. To je jejich práce, za to je platíme. A oni utrácejí peníze, které jim nepatří. Ty peníze, s kterými hospodaří a které posílají do války, nejsou jejich,“ zakončila Kateřina Dostálová.