Úder umělcům do Varů: Hřebejku, Nvotová, Geislerová, Plodková a další. Koho budete kádrovat příště?!

Publicistka Lucie Petrášová spustila palbu do herců, kterým se nelíbí, že mezi sponzory Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je i Česká zbrojovka. Novinářka by ráda věděla, kterého ze sponzorů umělci odsoudí příště.

Asi čtyři desítky umělců, mezi nimiž se objevil např. režisér Jan Hřebejk, skoro švagr Marka Prchala Vít Klusák nebo herečky Aňa Geislerová či Jana Plodková odsoudili skutečnost, že mezi sponzory Mezinárodního filmového festivalu patří i Česká zbrojovka, která vydělává na prodeji zbraní, což se umělcům zdá nečestné.

Anketa Hájí premiér Babiš dobře zájmy České republiky v EU? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 5288 lidí

Vedle toho zbraně pro sportovní střelbu využívají i sportovci, kteří v minulosti vítězili na letních i zimních olympiádách.

„Je možná dobré si také říct, že ať se podíváte na ostatní partnery karlovarského festivalu, tak jsou tu další problematická jména. Ta však filmařům kupodivu nevadí. Počínaje Ministerstvem kultury, jež je generálním sponzorem festivalu, a přitom v jeho čele stojí jaksi neodvolatelný muž, jenž systematicky likviduje českou kulturu. A co tabáková firma Phillip Morris? Vždyť kouření každý rok zabije 18 tisíc Čechů a Češek. A proč filmařům nevadí firma, která exportuje do 70 zemí světa mimo jiné navigační a radarové systémy pro tanky a obrněné vozy? Nebo Eurovia, o níž se píše v souvislosti s řadou skandálů při stavbě dálnic? A co Sazka, když patologické hráčství je registrovaná diagnóza s kódem F60?“ zeptala se publicistka

„Jak vidno, je strašně laciné takto kádrovat partnery jakékoliv akce. Všichni dělají normální legitimní byznys a ze svých peněz podporují kulturu. A vyrábět zbraně a obchodovat s nimi skutečně je legitimní byznys. To je jako obviňovat výrobce nožů z toho, že se s nimi dá kromě krájení také zabíjet. Mimochodem vlastnictví zbraní státům umožňuje udržovat mír,“ dodala.

Psali jsme: Nefér! Jezdí sem, tvrdí, že festival milují. A pak nastřelí sponzora... Ředitel MFF KV se rozčílil v rádiu Petice za právo držet zbraň. Ondřej Neff vznáší vážnou úvahu Kubera podepsal. A Drahoš? Petice k zachování práva na zbraně budí emoce Kubera podpořil ústavní právo nosit zbraň. Argumentoval svobodou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp