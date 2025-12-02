Ukončit Okamuru a Macinku? Pečinka tuší „dohodu“ Kuby a Babiše

Hostem pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus byl novinář Bohumil Pečinka, politický analytik a spoluautor podcastu Kecy a politika. Moderovala Barbora Tachecí.
Strany končící vlády Petra Fialy (ODS) v čele s koalicí Spolu v říjnových volbách prohrály s hnutím ANO Andreje Babiše. ODS se podle Pečinky k vládě už nejspíš nevrátí. „ODS se uzavřela a zapouzdřila,“ soudí publicista.
Strana, která vznikla v roce 1991, sice stále oslovuje voliče, společnost se ale mění. „Každý rok zemře 100 tisíc lidí a přijde na svět téměř 100 tisíc lidí. Takže za 35 let to máte nových, jestli dobře počítám, 3,5 milionu lidí. A i když se lidem u nás politické preference příliš nemění, tak se ODS musí ptát, jaká je ta nová část společnosti,“ domnívá se novinář.
„Často se přehlíží, že neschopnost komunikace odcházející vlády byla způsobena tím, že vládli padesátníci a šedesátníci, ani dobré věci, které udělali, nebyli schopni vysvětlit veřejnosti,“ upozorňuje Pečinka.
Za příklad neúspěšné komunikace s veřejností uvádí situaci kolem předání státního rozpočtu, který končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zprvu odmítal znovu předložit Sněmovně.
„Tahle generace politiků ztrácí stále více a více kvalifikaci vést stát. Měli blíž k vynálezci knihtisku Gutenbergovi než k majiteli Facebooku Zuckerbergovi,“ řekl novinář v nadsázce.
Aby si ODS udržela přízeň voličů, měla by se podle Pečinky spojit s někým novým. „Nemusí to být přímo koalice. Ale měla by se spojit se společenskými proudy, které nějak vyjadřují zájmy nových, nastupujících generací,“ radí novinář a poukazuje na poslance ODS Jiřího Havránka, který má blízko k nastupující IT generaci.
Pečinka také upozornil, že tento víkend má ideovou konferenci frakce v ODS, která se jmenuje ČESKO.plus. „Jsou to většinou třicátníci, čtyřicátníci, kteří vidí program ODS jinak, ale jde o to, jestli budou schopni něco prosadit,“ přemítá publicista.
A dává to do souvislosti se scénářem, ve kterém by si ODS zvolila za nového předsedu Martina Kupku. To by zajistilo kontinuitu s politikou končícího premiéra Fialy. „Nejde chtít být zvolen sto procenty předchozích delegátů předchozího vedení a pak něco radikálně udělat. On by se měl víc vymezit, působí dojmem, že nechce být zvolen na kongresu, ale korunován předcházející elitou,“ popisuje komentátor. Voliči i členové ODS by však podle něj rádi změnu.
Martin Kuba přechází do tábora Andreje Babiše
Z ODS vystoupil úspěšný jihočeský hejtman Martin Kuba a oznámil, že s podporou jihočeských zastupitelů zakládá nové hnutí. „Jsou mylně hodnoceny motivace Martina Kuby. Z mého pohledu přechází do jiného politického tábora. Kuba přechází z pomyslného tábora pětikoaličního Česka do tábora Andreje Babiše. Tenhle přechod a vytvoření nové strany je sázka na to, že SPD a Motoristé časem odpadnou a Kuba je po volbách jakéhokoli typu nahradí. Je to pokus o vytvoření nové koaliční strany, která půjde s Andrejem Babišem,“ soudí Pečinka.
Je prý si tím naprosto jistý. „Je to absolutně zřejmé. Sleduji politiku strašně dlouho a znám dlouhodobě vazby Martina Kuby a vím, že tohle domlouval s Andrejem Babišem. Je to sázka na strategii, kterou Motoristé nedávno před volbami zhmotnili v tom hesle: Ukončíme Fialu, pohlídáme Babiše,“ řekl novinář.
Kuba podle něj přijal vedoucí úlohu Andreje Babiše v politickém systému, smířil se s ní a bude alternativou po odcházejícím Okamurovi. Takže by to měla být strategie: Ukončíme Okamuru a Macinku, pohlídáme Babiše.
Moderátorka se pak zeptala, jestli má Kuba s Babišem něco společného. „Určitě. To, co říkal Babiš v roce 2013, když šel do prvních voleb – řídit stát jako firmu. To ale jde na městské a krajské úrovni, ale nejde to na úrovni celostátní. Podstatné je, že Kuba přestupuje do jiného politického tábora, že tím asi hodně oslabí jak ODS, tak tábor demokratických stran. Rozhodně to není alternativa ODS. Může to vnímat jako sázku na spolupráci s Babišem, ale i na to, že Babiš tu nebude donekonečna. A v jedné chvíli se bude přerozdělovat dědictví po Babišovi. Je možné, že do budoucna chce Kuba oslovit jeho voliče,“ zdůraznil Pečinka.
Kuba a ANO = KubANO
V posledních čtyřech letech, kdy byl Kuba členem výkonné rady, tedy širšího vedení ODS, podle Pečinky se vždy choval jako hostující člen. Budoval si základnu v jižních Čechách. „Nikdy v rámci ODS nevytvářel spojenectví, kdy by usiloval o prosazení něčeho. Na minulém kongresu ODS v roce 2024 v Ostravě se choval jako cizinec, že tam jako nepatří. Všechno směřovalo k vytvoření vlastní politické strany,“ domnívá se analytik.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Moderátorka uvedla, že na jihu Čech Kuba zřejmě postupoval dobře, když z 34 zastupitelů je 30 už na jedné lodi. „Kuba kritizoval koalici Spolu, přestože de facto něco jako koalice Spolu vytvářel na té místní úrovni. Vtahoval místní a regionální autority do ODS. Vytvořil si vlastní předobraz své nové budoucí strany. To, co mu voliči honorovali, bylo to, že se dokázal rozkročit, že tam dokázal dostat místní důvěryhodné tváře. Budoval Spolu, aniž by to nazval Spolu,“ řekl Pečinka.
Zamyslel se také nad otázkou, zda z Kubovy strany nešlo o podraz. „Tuhle morální kategorii bych tam nedával, protože každý má právo jít svou cestou. Z hlediska centrální politiky je chyba založit stranu čtyři roky před sněmovními volbami. Nevím, jestli nebudou předčasné za dva tři roky. Ale on si chtěl otestovat podporu na komunální úrovni, protože příští rok jsou komunální volby. Centrální politickou stranu spíš zakládáte rok před sněmovními volbami, ale on má plány i na komunální úrovni,“ soudí Pečinka.
Tachecí zdůraznila, že Kubův krok ODS hodně poškodí. Místo 34 zastupitelů má teď v Jihočeském kraji jen čtyři. „Dopad to určitě bude mít. Nová strana nepředstavuje alternativu ODS. Údajně má s Babišem dohodnutá nějaká místa v dozorčích radách ČEZ, pošty, VZP,“ řekl novinář.
Lidi, s nimiž se Kuba v Jihočeském kraji spojil, označil Pečinka za politické podsvětí. O zdrojích financování nové strany prý nechce spekulovat. V nadsázce se vyjádřil i k názvu nové strany: „Razím název KubANO, Kuba a ANO.“
