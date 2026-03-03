Prezident měl projev. Ale kavárna puká vzteky z Macinky

Prezident hned v úvodu svého projevu zdůraznil legitimitu aktuální politické reprezentace. „Není pochyb o tom, že volby proběhly svobodně, demokraticky a že složení této Sněmovny je výsledkem vůle voličů,“ uvedl Petr Pavel, který apeloval na odpovědnost zákonodárců a připomněl jejich slib vůči veřejnosti. „Přeji vám, abyste svou funkci dokázali vykonávat v zájmu všech lidí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tedy tak, jak to každý z vás před čtyřmi měsíci slavnostně slíbil.“
„Díky důvěře českých občanů dnes zastáváte jednu z nejprivilegovanějších veřejných rolí. Píšete historii této země a ovlivňujete její budoucnost a spolu s tím nesete také mimořádnou odpovědnost,“ řekl prezident.
Demokracie není válka bublin
Hlava státu kladla následně důraz na kvalitu politické debaty a vzájemný respekt mezi poslanci. „Neměli byste se setkávat s neochotou se vzájemně poslouchat. Zkuste jít vzorem a ukazujte, že uzavírat se do bublin, které své členy jenom ujišťují ve vlastní pravdě proti všem, není cestou,“ prohlásil prezident.
„Vím, že hledat shodu je těžké. Hledat ji v politice je někdy téměř nemožné. Ale pokud na to vy rezignujete, seberete České republice naději obstát ve velkých výzvách, které před ní stojí a budou stát,“ pokračoval prezident.
Výzva k široké dohodě v klíčových oblastech
Budoucí úspěch země bude podle něj záviset na schopnosti politické reprezentace shodnout se na zásadních tématech. „Státy, které uspějí ve 21. století, a některé už tak úspěšně činí, budou totiž ty, které se naučí jednat na půdorysu široké dohody a s výhledem na dlouhodobý horizont alespoň v těch nejpodstatnějších strategických prioritách. Otázkách bezpečnosti, vzdělávání, kvality zdravotní péče, energetické bezpečnosti nebo inovačního potenciálu. Pokuste se proto vytvořit mezi vládou a opozicí základní konsenzus alespoň v těchto několika klíčových oblastech,“ prohlásil Petr Pavel před poslanci.
Pozdvižené obočí i Rudé právo v lavici vlády
Prezident poslancům zároveň připomněl jejich slib vůči základnímu zákonu země a zdůraznil význam ústavních principů. Uvedl, že se ve svém poslaneckém slibu zavázali k zachovávání české ústavy, která chrání trvalé hodnoty svobodné společnosti.
Právě v této chvíli bylo v jednacím sále patrné gesto, které neuniklo pozornosti – ministr zahraničí Petr Macinka, sedící za prezidentem, pozvedl obočí v reakci na zmínku o ústavě, a to v kontextu nedávné debaty o tom, že prezident odmítl podle ústavy jmenovat ministrem Filipa Turka.
Kamery během prezidentova projevu nezachytily jen výrazy ministra zahraničí, ale i detail, který část diváků později označila za demonstrativní. Zatímco Petr Pavel hovořil o ústavě, demokracii a zahraničněpolitickém směřování země, ministr zahraničí Petr Macinka za jeho zády listoval starým výtiskem Rudého práva.
Prezident ve svém projevu také zdůraznil, že ochrana demokratického směřování země je společnou odpovědností hlavy státu i zákonodárců. Zároveň jasně pojmenoval, co považuje za klíčové pilíře české zahraničněpolitické orientace. „Mám na mysli naše pevné zakotvení v Evropské unii, společenství suverénních států těžících z dlouhodobé svobody a prosperity. Mám na mysli naše členství v NATO, které je nejsilnější zárukou toho, že jsou naši občané v bezpečí, a je jedinou realistickou garancí naší suverenity,“ prohlásil s tím, že Česká republika má být aktivním spoluaktérem případných změn v těchto institucích.
Jednotná zahraniční politika a ochrana institucí
Prezident dále zdůraznil, že za zásadní považuje také stabilní a předvídatelnou zahraniční politiku. „Zahraniční politiku, která hrdě prosazuje naše dlouhodobé zájmy a hodnoty a je v nejvyšší možné míře jednotná, čitelná, předvídatelná a není v žádném ohledu znehodnocována vnitropolitickými pnutími,“ uvedl.
Kritika legislativního postupu i škrtů
Prezident ve svém projevu nevynechal ani konkrétní výtky směrem k aktuálním krokům vlády a Parlamentu. Kritizoval postup při schvalování změny zákona o státní službě, kdy podle něj nebyl dostatečný prostor pro odbornou debatu a širší shodu.
Zároveň se ohradil proti plošnému škrtání prostředků pro nevládní organizace. Podobné kroky mohou oslabit občanskou společnost a instituce, které se podílejí na kontrole moci a poskytování veřejně prospěšných služeb.
Obrana není příprava na válku
Kromě jiného se prezident důrazně vymezil i vůči debatám o omezení obranného rozpočtu. „Není jediný ospravedlnitelný důvod, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly,“ řekl Pavel s tím, že „posilování obrany není příprava na válku“.
Upozornil také na legislativní nedostatky v oblasti krizového řízení. „Chybí nám potřebná krizová legislativa,“ konstatoval.
Zároveň však zdůraznil, že jeho cílem není vyhrocovat spory. Uvedl, že je připraven jednat a nechce konflikty a že bude podporovat všechna rozumná řešení, která povedou k rozvoji země.
„Hanba“ vůči ministrovi zaznívá na sociálních sítích
Reakce na grimasy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) na sebe nenechaly dlouho čekat. Televizní kamery totiž během projevu prezidenta zachytily nejen jeho mračení a pozvednutí obočí, ale i to, že si v lavici listoval výtiskem Rudého práva právě v době, kdy u řečnického pultu hovořil Petr Pavel.
Na sociálních sítích se po odvysílání záběrů objevily i velmi ostré reakce. Jeden z diskutérů napsal: „V Poslanecké sněmovně hovoří prezident republiky a za ním sedící Petr Macinka listováním v Rudém právu dokazuje, že je ještě větší čurák, než si doposud myslíme. Hanba,“ nebral si servírky uživatel sítě X.
Chování ministra zahraničí během prezidentova projevu neušlo ani komentátorovi Petru Honzejkovi. Ten na sociálních sítích glosoval nejen Macinkovy grimasy, ale i jeho další projevy v lavici vlády. „Ve Sněmovně mluví prezident, Macinka sedí za ním, se pokouší nedělat ksichty, nejde mu to. Současně ostentativně esemeskuje a probírá se papíry, to mu jde,“ napsal.
A komentoval i reakce dalších politiků. „Prezident kritizuje vládu za osekávání výdajů na obranu, Havlíček si cosi poznamenává, Okamura vypadá, jako by spolkl pandu. Živou. Sněmovna prezidentovi dlouze tleská, Macinka čtyřikrát přiblížil jednu dlaň k druhé, k dotyku nedošlo,“ uvedl.
Poté Honzejk dodal i ironickou poznámku k listování tiskem během projevu: „Abych nezapomněl, Macinka mával v průběhu projevu prezidenta starým Rudým právem, asi chtěl ukázat Babišovi něco ohledně úspěchu podniků zahraničního obchodu v roce 1986,“ uzavřel komentátor.
Další ostrý výpad vůči ministru Petru Macinkovi přišel i od Vojtěcha Pšenáka z týmu influencera Mikaela Oganesjana. Ani on si nebral servítky a reagoval velmi expresivně: „Opravdu si ten č*rák Prcinka přinesl Rudé právo, aby si s ním ‚nenapádně‘ listoval?!“
Situace ve Sněmovně zaujala i novináře Vojtěcha Gibiše, který na síti X napsal: „Projev prezidenta republiky ve Sněmovně. Ministr zahraničí během toho listuje propagandistickým deníkem KSČ Rudé právo. Česko 2026,“ hrozil se.
