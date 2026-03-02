FNUSA zavádí lékárenskou pohotovost

„Naše výdejna Nemocniční lékárny se nachází hned vedle nedávno otevřené stomatologické pohotovosti, pacienti mířící z urgentu to k nám mají také nejblíže,“ komentuje volbu pohotovostní lékárny její vedoucí farmaceut PharmDr. Marek Lžičař s tím, že rozšířená provozní doba této lékárny nahradí také dosavadní kratší víkendový provoz v hůře dostupné pobočce na Mendlově náměstí. Zároveň zdůrazňuje, že služby lékárny jsou určeny široké veřejnosti, nikoli pouze pacientům nemocnice.
Výdejna při vstupu do nemocničního areálu, nedaleko od tramvajové zastávky Hybešova, je od začátku března otevřena od 7 do 20 hodin ve všední dny a v nepracovní dny od 9 do 18 hodin s půlhodinovou přestávkou mezi 13:00 a 13:30. Lidé mířící pro léky mohou využít také bezplatného vjedu do areálu z Mendlova náměstí, který bude o víkendu prodloužen z 15 na 30 minut.
Kromě léků na předpis nabízí lékárna široký sortiment volně prodejných přípravků a zdravotnických potřeb. Zajišťuje přípravu individuálně připravovaných léčiv na recept, výdej léků s léčebným konopím, produkty pro pacienty s intolerancí lepku a v neposlední řadě její zaměstnanci poskytují rozšířené poradenské služby.
