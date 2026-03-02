FNUSA zavádí lékárenskou pohotovost

03.03.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na rostoucí potřebu dostupné lékárenské péče reaguje Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně rozšířením provozní doby v podobě lékárenské pohotovosti. Brňané si na pobočce při vchodu z ulice Hybešova nově vyzvednou léky i ve večerních hodinách a o víkendech a svátcích.

FNUSA zavádí lékárenskou pohotovost
Foto: FNUSA
Popisek: FNUSA

„Naše výdejna Nemocniční lékárny se nachází hned vedle nedávno otevřené stomatologické pohotovosti, pacienti mířící z urgentu to k nám mají také nejblíže,“ komentuje volbu pohotovostní lékárny její vedoucí farmaceut PharmDr. Marek Lžičař s tím, že rozšířená provozní doba této lékárny nahradí také dosavadní kratší víkendový provoz v hůře dostupné pobočce na Mendlově náměstí. Zároveň zdůrazňuje, že služby lékárny jsou určeny široké veřejnosti, nikoli pouze pacientům nemocnice.

Výdejna při vstupu do nemocničního areálu, nedaleko od tramvajové zastávky Hybešova, je od začátku března otevřena od 7 do 20 hodin ve všední dny a v nepracovní dny od 9 do 18 hodin s půlhodinovou přestávkou mezi 13:00 a 13:30. Lidé mířící pro léky mohou využít také bezplatného vjedu do areálu z Mendlova náměstí, který bude o víkendu prodloužen z 15 na 30 minut.

Kromě léků na předpis nabízí lékárna široký sortiment volně prodejných přípravků a zdravotnických potřeb. Zajišťuje přípravu individuálně připravovaných léčiv na recept, výdej léků s léčebným konopím, produkty pro pacienty s intolerancí lepku a v neposlední řadě její zaměstnanci poskytují rozšířené poradenské služby.

Psali jsme:

Konečná: Zelenskyj v europarlamentu a zlaté záchody jeho kamarádů
„Fialovská propaganda se vším všudy“. Babišův rozhovor o korupci médií zaujal Holce i Šídla
Máte tu drzost, pane Rakušane? Předseda STAN se pustil do vlády, vrátilo se mu to
Íránská válka ve vaší nádrži: Až k padesáti korunám za litr, odhaduje Kovanda

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , FNUSA

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

OSN

Ten projev, který jste přednesl v OSN byl neskutečně dobrý. To jste vymyslel sám nebo vám ho někdo napsal? Každopádně smekám, myslím, že se zapíše do dějin. Škoda, že první půl rok po volbách jste vystupoval spíš jak rozmazlené děcko a ne takto státnicky. Snad už to bude jiné. PS: Nemyslíte, že si U...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

FNUSA zavádí lékárenskou pohotovost

16:26 FNUSA zavádí lékárenskou pohotovost

Na rostoucí potřebu dostupné lékárenské péče reaguje Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Ann…