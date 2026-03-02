Moravskoslezský kraj: Přímá dálková linka do Luhačovic je zpět

„Obnovení přímé linky do Luhačovic je jasnou reakcí na poptávku cestujících z našeho regionu. Jde o praktický příklad úspěšné spolupráce dvou krajů, která přináší lidem lepší dopravní dostupnost a nové možnosti cestování,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka s tím, že spojení dopravce v létě loňského roku ukončil z ekonomických důvodů. Nyní bude linka zajištěna v závazku veřejné služby. Oba kraje se budou podílet na úhradě prokazatelné ztráty. Na území Moravskoslezského kraje půjde odhadem o 900 tisíc korun, záležet bude na vytíženosti linky a prodaném jízdném.
Linka, kterou bude provozovat Transdev Morava s. r. o., pojede denně. Z Havířova bude vyjíždět v 6:35, do Luhačovic dorazí v 10:15. Zpáteční spoj pojede v 15:20.
„Pro naše obyvatele je možnost pohodlného a přímého spojení do Luhačovic opravdu vítaná. Řada lidí tam míří za odpočinkem, do lázní nebo na volnočasové aktivity a přímé spojení jim cestu výrazně usnadní. Oceňuji proto, že se Moravskoslezskému kraji podařilo domluvit se Zlínským krajem a obnovit linku, která má pro naše město dlouhodobý význam,“ sdělila primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská.
V úseku Havířov – Rožnov pod Radhoštěm bude platit tarif ODIS, z Rožnova do Luhačovic tarif Integrované dopravy Zlínského kraje.
