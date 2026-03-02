Celní úřad v Liberci hodnotí rok 2025

Rok 2025 byl pro Celní správu České republiky ve znamení významné organizační změny. V severovýchodním regionu došlo 1. července 2025 ke sloučení čtyř krajských celních úřadů – Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého – do jednoho celku, kterým je nově Celní úřad v Liberci. Roční statistiky jsou proto sestaveny jako součet výsledků původních čtyř krajských úřadů za první pololetí roku a výsledků Celního úřadu v Liberci za druhé pololetí.
V roce 2025 vybral Celní úřad v Liberci společně s jeho předchůdci více než 38,5 miliardy korun. Nejvýznamnější položku představoval výběr spotřebních daní ve výši 35,5 miliardy korun. Tato částka již zahrnuje i tzv. vratky, tedy finanční prostředky vrácené daňovým subjektům, například za minerální oleje využívané v zemědělské prvovýrobě, při hospodaření v lesích nebo pro výrobu tepla. Na základě podaných žádostí bylo takto vráceno více než 647 milionů korun.
Další významnou oblastí je tzv. dělená správa, která zajišťuje výběr platebních povinností a vymáhání nedoplatků uložených jinými správními orgány. Jedná se například o pokuty za dopravní přestupky, justiční pohledávky či poplatky podle zákona o odpadech. V rámci dělené správy vybral celní úřad téměř dvě miliardy korun. Zbývající část příjmů tvořil výběr cla, daní a poplatků při dovozu zboží ze třetích zemí, pokuty za nezaplacené dálniční známky, neuhrazené mýtné a sankce za dopravní přestupky odhalené celníky v terénu.
Mobilní hlídky zadržely během roku rozsáhlé množství nelegálního zboží. V případech porušování práv duševního vlastnictví se jednalo o více než 33 tisíc kusů padělků, jejichž hodnota při přepočtu na originální zboží přesahuje 211 milionů korun. Celníci na severovýchodě Čech dále zajistili přibližně 1 000 kusů a téměř 8 kilogramů omamných a psychotropních látek, 500 tun odpadu, 29 tun veterinárního zboží, více než 18 tisíc litrů alkoholu a alkoholických nápojů (včetně piva a tichého vína) a 29 tisíc litrů minerálních olejů a pohonných hmot.
Nejvýznamnější komoditou byly cigarety a tabákové výrobky. Hlídky zadržely více než 11 milionů kusů cigaret, cigarillos a doutníků, 270 litrů náplní do elektronických cigaret a přes jednu tunu ostatních tabákových a nikotinových výrobků, včetně tabáku do vodních dýmek, tabáku ke kouření a zahřívaných tabákových výrobků.
U části zajištěného zboží celní úřad přistoupil po ukončení administrativního procesu k likvidaci. V roce 2025 realizoval 25 likvidací, při nichž bylo zničeno například 138 výherních automatů, téměř jeden milion kusů tabákových výrobků či více než 10 tisíc kusů padělků. Celková hodnota takto zlikvidovaného zboží dosáhla bezmála 36 milionů korun.
