Pražská strojírna dodala klíčové kolejové prvky pro Dvorecký most

03.03.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pražská strojírna a.s. dokončila dodávku důležitých konstrukčních prvků pro tramvajovou trať na Dvoreckém mostě. Společnost dodala dva kompletní kolejové trojúhelníky a speciální dilatační zařízení umístěná na obou koncích mostu.

Pražská strojírna dodala klíčové kolejové prvky pro Dvorecký most
Foto: pstroj.cz
Popisek: Pražská strojírna - logo

Dilatační zařízení je náročný konstrukční prvek všech mostů, který zajišťuje roztažnost mostovky v zimě a létě, kdy se mění délka mostu v závislosti na vnějších teplotách.

U tramvajových mostů jsou dilatační zařízení o to složitější, že dilatace kolejí je rozdílná od dilatace betonových konstrukcí. Dilatační zařízení na Dvoreckém mostě jsou navržena pro pohyb 130 mm, tedy celkový maximální dilatační rozsah je 260 mm. Zajišťují bezpečný a plynulý průjezd tramvají přes mostní konstrukci. Jsou vybavena speciální protiskluzovou úpravou vík, odpovídají nejmodernějším technickým standardům a jsou umístěna ve vlastních zemních skříních, které umožňují jejich snadnou údržbu a regulaci. Odvodnění je řešeno přímo do dilatační spáry mostu. Zařízení jsou integrována do vrchní části mostovky, a kromě tramvají jsou navržena také pro přejezd autobusů, což si vyžádalo konstrukční zesílení vík. Podobné řešení je v Česku na Trojském mostě, kde je maximální dilatační rozsah 276 mm.

„Mostní dilatace pro tramvajový provoz patří k technicky nejnáročnějším prvkům kolejové infrastruktury. Naše řešení splňuje nejvyšší bezpečnostní i provozní standardy a zároveň respektuje architektonické požadavky nového mostu. Dvorecký most je pro Prahu velmi důležitý a jsme rádi, že na něm můžeme zanechat naši stopu,“ uvedl generální ředitel Pražské strojírny Jiří Dedek.

Pražská strojírna pro Dvorecký most dodala také dva kolejové trojúhelníky, které umožňují efektivní otáčení tramvajových souprav a plynulý provoz v klíčových bodech napojení mostu na současnou tramvajovou síť.

Dvorecký most má být otevřen v dubnu 2026. Sloužit bude výhradně městské hromadné dopravě a složkám integrovaného záchranného systému.

Psali jsme:

Nehorázné. Celé jinak. Drulák a souvislosti kolem Íránu
„To my jsme vyvinuli tlak.“ Zdechovský se chlubil, ale dostal odpověď
„Dvojí metr Íránu a Ukrajiny.“ Dostál vážně o útoku na Írán
Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Pražská strojírna

Jan Jakob byl položen dotaz

Tvrdíte, že bezhotovostní platby jsou samy dohledatelné

Jak? Chápu, třeba jak ji dohledáte v obchodě přes kasu, i když ne vše jde třeba u malých obchodníků přes kasu, ale jak se dohledá třeba bezhotovostní platba řemeslníkovi? Děkuji za vysvětlení, protože to mi opravdu není jasné, i když by mi to mohlo být jedno, ale jsem zvídavá, tak se nezlobte, že ob...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pražská strojírna dodala klíčové kolejové prvky pro Dvorecký most

7:33 Pražská strojírna dodala klíčové kolejové prvky pro Dvorecký most

Pražská strojírna a.s. dokončila dodávku důležitých konstrukčních prvků pro tramvajovou trať na Dvor…