Pražská strojírna dodala klíčové kolejové prvky pro Dvorecký most

Dilatační zařízení je náročný konstrukční prvek všech mostů, který zajišťuje roztažnost mostovky v zimě a létě, kdy se mění délka mostu v závislosti na vnějších teplotách.
U tramvajových mostů jsou dilatační zařízení o to složitější, že dilatace kolejí je rozdílná od dilatace betonových konstrukcí. Dilatační zařízení na Dvoreckém mostě jsou navržena pro pohyb 130 mm, tedy celkový maximální dilatační rozsah je 260 mm. Zajišťují bezpečný a plynulý průjezd tramvají přes mostní konstrukci. Jsou vybavena speciální protiskluzovou úpravou vík, odpovídají nejmodernějším technickým standardům a jsou umístěna ve vlastních zemních skříních, které umožňují jejich snadnou údržbu a regulaci. Odvodnění je řešeno přímo do dilatační spáry mostu. Zařízení jsou integrována do vrchní části mostovky, a kromě tramvají jsou navržena také pro přejezd autobusů, což si vyžádalo konstrukční zesílení vík. Podobné řešení je v Česku na Trojském mostě, kde je maximální dilatační rozsah 276 mm.
„Mostní dilatace pro tramvajový provoz patří k technicky nejnáročnějším prvkům kolejové infrastruktury. Naše řešení splňuje nejvyšší bezpečnostní i provozní standardy a zároveň respektuje architektonické požadavky nového mostu. Dvorecký most je pro Prahu velmi důležitý a jsme rádi, že na něm můžeme zanechat naši stopu,“ uvedl generální ředitel Pražské strojírny Jiří Dedek.
Pražská strojírna pro Dvorecký most dodala také dva kolejové trojúhelníky, které umožňují efektivní otáčení tramvajových souprav a plynulý provoz v klíčových bodech napojení mostu na současnou tramvajovou síť.
Dvorecký most má být otevřen v dubnu 2026. Sloužit bude výhradně městské hromadné dopravě a složkám integrovaného záchranného systému.
