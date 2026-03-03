Hřib (Piráti): S panem prezidentem se plně a naprosto shodujeme

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan prezident Petr Pavel nám tady před chvílí správně zdůraznil potřebu konstruktivnosti a nějaké elementární shody na strategických tématech a já mohu za Piráty říct, že v tomhletom ohledu se s ním plně a naprosto shodujeme, protože přece jenom bezpečnost, vzdělávání, energetika nebo třeba naše obranyschopnost jsou jednoznačně témata, kde si naše země nemůže dovolit ten permanentní politický souboj, protože to jsou také priority, které přesahují jedno volební období.
Tedy jsou to témata, která opravdu vyžadují dlouhodobý konsenzus napříč politickým spektrem.
Také určitě souhlasíme s varováním před ohrožením demokracie, které jsme tady před chvílí slyšeli, a také s tím apelem na naše pevné postoje, protože členství v EU, potažmo v NATO, nezávislá média, neziskové organizace, justice i profesionální bezpečnostní složky tvoří základ stability České republiky. Tyto pilíře je potřeba chránit a posilovat, a v žádném případě ne relativizovat nebo zneužívat k politickým útokům. Stejně tak platí, že ta bezpečnost našich obyvatel nemůže zůstat jenom u slov, protože pokud chceme být důvěryhodným partnerem v NATO a zajistit tu ochranu našich občanů, tak se musíme vážně bavit o investicích do obrany a modernizaci bezpečnostních složek, protože jejich stagnace není rozhodně adekvátní odpovědí na tu zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě.
Musím říct, že jako někdo, kdo měl tu čest stát v čele našeho hlavního města v čase dvou naprosto bezprecedentních krizí, tedy krize covidové a následně krize spočívající v enormním přílivu ukrajinských uprchlíků, tak musím poděkovat tehdejší opozici za jejich přístup, protože nám se skutečně podařilo vytvořit tehdy shodu a mít konsenzus na těch základních věcech.
Tehdy skutečně naše město fungovalo jednotně, nedocházelo k nějakým zbytečným útokům a naopak tam byla jednoznačně deklarovaná vstřícnost ze strany vládnoucí koalice vůči opozici k řešení těch věcí, které třeba trápily i městské části, které mají často jinou politickou reprezentaci, než je ta na magistrátu, takže já bych se chtěl obrátit tady k přítomným členům vlády i k panu premiérovi, který je tady za mnou, byť není vidět, tady je moje nabídnutá pomocná ruka (Gestikuluje.) a je jenom na vás, jestli ji přijmete, protože my skutečně nabízíme spolupráci v těch klíčových věcech, které se týkají našich obyvatel, naší země, jsou strategickými prioritami a musí na nich být shoda napříč spektrem a napříč volebními obdobími, protože přece jenom bez toho se dál pohneme jenom stěží. Děkuji za Piráty panu prezidentovi za jeho slova, a jak říkám, my jsme připraveni hledat tu shodu a podporovat kroky, které povedou k dlouhodobé stabilitě naší země. Ta konstruktivnost pro nás znamená spolupracovat tam, kde jde skutečně o strategický zájem naší země, ale zároveň jasně deklaruji, že s Piráty jsme připraveni pevně hájit demokracii, právní stát i naši euroatlantickou orientaci.
Nyní tedy k dění aktuálních dní. Ta Trumpova vojenská operace vůči Íránu, kterou teď sledujeme v televizi i v jiných médiích každou chvíli, tak představuje zásadní moment pro bezpečnost Blízkého východu i globální světovou stabilitu. Já jsem přesvědčen, že se tady vlastně všichni shodneme na tom, že ten íránský režim je odporná diktatura, která utlačuje ženy, utlačuje menšiny, mučí a popravuje své politické oponenty a masakruje lidi, kteří vyjdou do ulic jenom proto, aby měli aspoň trochu svobody. Také nepochybně se shodneme na tom, že íránský režim dlouhodobě destabilizuje region, že podporuje ozbrojené milice v jiných zemích a že usiluje o rozvoj jaderných kapacit, a to je nepřijatelné. Každopádně si musíme nalít čistého vína. Bohužel to momentálně nevypadá na to, že tam startoval nějaký demokratický proces, tedy že bychom se mohli dočkat toho, že by v Íránu došlo k nějaké změně režimu. Na to to bohužel nevypadá a vlastně si musíme i přiznat, že když se podíváme třeba na Venezuelu, tak zcela zjevně toto ani není cílem pana Trumpa, protože ve Venezuele došlo jenom k tomu, že tam nadále vládne Madurův gang bez Madura a jediný rozdíl je v tom, že se vlastně tihle lidé teď dokážou domluvit se suitou nějakých Trumpových známých na nějakých kšeftech.
Každopádně my bychom se měli podívat na ten konflikt na Blízkém východě naší optikou, to znamená vnímat to, že ten konflikt zároveň ohrožuje naše občany, tedy tisíce Čechů a Češek, kteří jsou uvězněni na Blízkém východě. Ministerstvo zahraničí momentálně bohužel selhává v tom, poskytnout jim základní pomoc a informace například o tom, jak se dostat přes uzavřené hranice na repatriační lety, takže znovu tady sledujeme ten klasický babišovský chaos, který jsme tady viděli například za covidu. Čekací doba na telefonické podpoře ministerstva zahraničí je na dlouhé desítky minut, ten systém Drozd selhává v poskytování informací, ministr zahraničí, pokud se tedy zrovna neopíjí s Turkem u Xavera a rozhodne se pracovat, no, tak mluví v médiích o tom, že žádné repatriační lety nebudou, premiér následně řekne, že tedy budou, ale na krizových linkách pracovníci k repatriačním letu nemají žádné informace, na zastupitelských úřadech je to vlastně stejný příběh, no a ty infolinky obsluhují přednastavené automaty. Kdyby nešlo o bezpečí lidí, tak by tenhle bizarní chaos byl asi k smíchu.
K tomu ještě pan ministr Macinka vzkazuje našim obyvatelům, kteří jsou v tom regionu, že si to mají vlastně užít a že jednou budou vzpomínat na to, jak kolem nich létaly vražedné drony a rakety. Pane ministře Macinko, já myslím, že to žádný zážitek pro naše obyvatele, kteří se teď snaží dostat domů, rozhodně není. Vy byste měl pracovat na tom, abyste naše obyvatele dostal do bezpečí. Nástroje k tomu máte, vedete ministerstvo, máme tam ambasády, tak zkuste začít pracovat. My chceme, aby se naše vláda postarala o své vlastní občany v nebezpečí, takže začněte proboha jednat!
Proto na dnešní jednání Poslanecké sněmovny navrhuji zařazení dalšího bodu programu s názvem "Jste ohroženi na životě? Stiskněte jedničku.", protože bez velké nadsázky právě tohle slyšeli naši obyvatelé, kteří se snažili dovolat na krizové linky státu, namísto toho, aby se jim dostalo jasných instrukcí a jasné pomoci. To znamená, podle nás to, co je naprosto nezbytné, je jednoznačně posílení operátorů na infolinkách ministerstva zahraničí, tak aby s lidmi nemluvil automat, tak aby skutečně měli informace, které potřebují předávat občanům a na které se lidé ptají.
Za druhé, zcela zjevně potřebujeme aktualizovat krizové plány zejména ministerstva zahraničí a obrany, protože ty situace, jako je tato, rozhodně nás v budoucnu neminou. Je naopak pravděpodobné, že se budou opakovat s ohledem na velice nestabilní situaci, která dnes ve světě panuje, takže ministerstvo zahraničí musí být připraveno na to, aby bylo schopno realizovat rychlé záchranné akce pro naše obyvatele v zahraničí.
Dále, chceme se bavit o intenzivnějším propojení Ministerstva zahraničních věcí a cestovních kanceláří, protože máme informace, že delegáti cestovních kanceláří aktuálně nevědí, jaké jsou ty plánované odlety a možnosti návratu do České republiky. Naopak Asociace cestovních kanceláří volá po tom, aby vláda nerozlišovala mezi těmi Čechy v nesnázích na ty, kteří jsou tam z cestovních kanceláří, a na ty, kteří jsou tam po vlastní ose. Já to považuji za zcela logické, není možné takhle dělit naše lidi na dvě skupiny.
Za další, ten systém Drozd musí skutečně informovat lidi registrované v databázi a zásobovat je informacemi, které potřebují. Opravdu nestačí odkaz na místní média nebo na to, aby se obrátili na místní úřady. (Odkašlal si.) Pardon.
Kromě toho jsou tady další témata, jako je zvýšení kyberbezpečnosti České republiky, protože přece jenom Írán disponuje jednou z nejnebezpečnějších státních hackerských skupin na světě. NÚKIB musí okamžitě vydat varování, tak aby instituce přešly do stavu nejvyšší pohotovosti, protože přece jenom věřím, že je tady z nás několik lidí, kteří ve svých exekutivních funkcích museli řešit situaci, že čelili hackerskému útoku. Teď mluvím z vlastní zkušenosti. Skutečně je potřeba, aby se NÚKIB ujal aktivně té svojí role.
Další věcí, co je potřeba, je posílení monitoringu BIS a příprava na všechny ty krizové scénáře.
Zjevně bude také nutný společný postup Evropy v otázce ekonomiky a energetiky. Ano, mám na mysli například otázky cen benzinu, otázky cen plynu. Pokud tedy Írán v odvetě zablokuje ten Hormuzský průliv, kudy proudí pětina světové ropy, no, tak samozřejmě ty ceny těchto komodit vystřelí nahoru a je naprosto logické, že my jako Česká republika, jako středně velký stát nemáme možnost ty věci řešit napřímo. Je nutné, abychom využili to, že jsme součástí Evropské unie, řešili tyhle záležitosti přes EU a využili tady té společné síly.
Kromě toho se chceme bavit o posílení společenské odolnosti proti extremismu, protože stát musí velmi citlivě, ale přesto tvrdě hlídat hranici mezi svobodou slova a podněcováním k nenávisti či schvalováním terorismu.
O těchto tématech a návrzích bychom se rádi bavili s vládními zástupci na dnešním plénu v tomto bodě, případně i v jiném, pokud bude ta příležitost, protože jde o naše občany a naši bezpečnost. Další krok směrem k otevřené válce totiž nese obrovská rizika od humanitárních dopadů přes možné uzavření Hormuzského průlivu až po otřesy světové ekonomiky. V tuto chvíli je klíčové zabránit nekontrolované eskalaci a vrátit tu situaci k diplomatickému jednání, které jediné může přinést dlouhodobě udržitelné řešení. Proto by Česká republika měla postupovat v úzké koordinaci s EU a s NATO, důsledně hájit mezinárodní právo a zároveň být připravena chránit bezpečnost svých občanů i ekonomické zájmy naší země.
Dále si musíme také uvědomovat, že Írán je významným partnerem Ruska, mimo jiné i ve válce proti Ukrajině, a proto budeme pečlivě sledovat i reakci Moskvy a širší geopolitické dopady tohoto vývoje, protože celá ta situace je opravdu velmi komplexní a neexistuje tady nějaké jednoduché řešení. Hlavním cílem každopádně musí být co nejrychlejší ukončení bojů a stabilizace regionu.
Nyní tedy k dalším tématům posledních týdnů. To, co vidíme, je, že máme vládu, která bohužel nemaká, protože 15. ledna 2026 získala vláda Andreje Babiše důvěru Sněmovny, obratem přestala mluvit o spálené zemi, tvrdí, že okamžitě začala makat, zásadní otázkou ale zůstává, pro koho maká, protože určitě nemaká pro bezpečnost lidí v této zemi, protože zatímco státy kolem nás zvyšují své obranné schopnosti, včetně rozpočtů na obranu, tak tato vláda rozpočet na obranu snižuje, a to o 21 miliard. No a Putin se samozřejmě směje a chválí je. V pozměňovacím návrhu, který zítra za Piráty předložíme, proto chceme na obranu přidat aspoň nejpotřebnější 2 miliardy, abychom mohli investovat do moderních technologií, které dnes skutečně rozhodují konflikty: do bezpilotních systémů, kybernetické ochrany, digitalizace a využití umělé inteligence.
Dále je také zjevné, že tato vláda určitě nemaká na tom, aby lidi měli kde bydlet, protože všechno jsou to jenom řeči, co slyšíme od vlády, protože v rozpočtu to jako priorita zcela zjevně není, aby bylo dostupné bydlení. Proto Piráti předkládají pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu, kde přesně vyčíslujeme, kde vzít bez zadlužení 14 miliard, tak aby se mohly rozjet projekty v obcích a městech za 60 miliard korun. Ty jsou připravené, může se okamžitě začít stavět. Obcím chybí pouze peníze. Chápu, že samozřejmě můžete říct: Ano, obce si budou muset půjčit. No, já s tím souhlasím, ale žádná banka vám nikdy nepůjčí sto procent ani na projekt, který realizuje municipalita. To znamená, vždycky budou nějaké peníze ty obce potřebovat. Obec, která samozřejmě má nějaké dlouhodobé priority své vlastní, protože musí tamhle opravit hasičárnu a tamhle postavit novou školu, tak pochopitelně ten rozpočet nemá takový, aby do něj narvala ještě stavby dostupného bydlení, takže pokud je to skutečně vládní priorita, tak bychom se měli naučit přemýšlet v dimenzích těch strategických priorit i v rozpočtu a ty peníze obcím nabídnout, tak aby se ty projekty odbrzdily, protože jak jsem zmiňoval, za 14 miliard se mohou rozjet projekty za 60 miliard korun.
Kromě toho navrhujeme navýšení rodičovského příspěvku. To povede k větší stabilitě a udržitelnosti života rodin s malými dětmi, protože přece jenom, jak jste si určitě všimli, porodnost nám klesá a tohle je problém, který musíme řešit. Kde na to tedy vezmeme? No, jednoduše: úpravou dotací velkým zemědělským a energetickým firmám.
Dále je zcela zjevné, že vláda určitě nemaká na tom, abychom nezadlužovali budoucí generace, protože deficit rozpočtu ve výši 310 miliard korun je pouze snaha zaplatit různé předvolební dárečky a také nakrmit holdingy Agrofertu, bez rozmyslu, bez odpovědnosti, bez schopnosti spočítat si prostým selským rozumem, že zadlužování roztočí spirálu dalšího zadlužování a inflace. No a v konečném důsledku toto zaplatíme všichni, a když ne my, tak naše děti nebo možná i děti našich dětí. Proto Piráti předkládají množství pozměňovacích návrhů úpravy rozpočtu, tak aby měly smysl, nezadlužovaly nás a pomáhaly lidem.
Dále je zcela zjevné, že tato vláda nemaká na udržitelnosti penzijního systému, protože bez potřebné reformy už za pár let na stávající důchody vůbec nemusí být. To, co tady sledujeme, je, že místo promyšlené a dlouhodobě udržitelné reformy zase sledujeme jakési dílčí zásahy, které akorát dál zatěžují rozpočet, nikam nevedou a jsou zjevně motivovány čistým, prachsprostým populismem.
Proto my přicházíme i s balíčkem tří konkrétních změn penzijních fondů, které mají lidem přinést vyšší úspory na stáří, férovější podmínky spoření a větší podporu české ekonomiky. Prvním pilířem tohoto pirátského balíčku je razantní snížení poplatků penzijních fondů, protože ty poplatky za správu fondů navrhují Piráti zastropovat na 0,4 procenta a poplatky ze zisku pak na 10 procent. Druhou částí návrhu z pera Pirátů je změna investiční strategie po vzoru skandinávských zemí, protože dnes leží stovky miliard korun z penzijního spoření téměř bez pohybu. Ty výnosy z nich pak často nepokryjí ani inflaci, takže lidem reálně naspořené peníze nevydělávají, ale naopak spíše ztrácejí hodnotu. No a my chceme, aby se těm, kteří si šetří, peníze zhodnocovaly a zároveň aby tyto peníze pomáhaly české ekonomice třeba s výstavbou bydlení nebo moderní energetikou. No a třetím bodem je podpora státem spravovaných penzijních fondů s nižšími náklady na správu. Tento krok je součástí širšího pirátského rodinného balíčku, jehož cílem je zvýšit čisté příjmy domácností a zajistit férovější fungování finančního trhu. Část těchto záležitostí jsme tady navrhovali ostatně už minulý rok zhruba v květnu. Věřím, že všichni chceme, aby ti, kteří si spoří na důchod, dostali od státu tu podporu, kterou si nepochybně zaslouží, a že tedy tyto návrhy podpoříte.
Dalším aktuálním tématem je to, že vláda chce zrušit nominační zákon, proto varujeme před návratem trafik a zákulisních dohod, protože nominační zákon vznikl i díky dlouhodobému tlaku Pirátů na transparentní obsazování pozic ve státem vlastněných společnostech. Jeho cílem bylo omezit politické trafiky, zveřejňovat jména nominantů i zápisy z jednání výborů a posílit kontrolu nad tím, kdo rozhoduje o těch strategických firmách. To zrušení nominačního zákona je jednoznačně krokem zpět, protože pokud dnes vláda tvrdí, že jde jen o odstranění byrokracie, tak ve skutečnosti tím otvírá dveře návratu trafik a zákulisních dohod, protože stát spravuje majetek nás všech a ty klíčové pozice musí obsazovat kompetentní lidé na základě transparentních pravidel, a ne podle politické loajality, aby se to stalo předmětem politického trafikantství. Podle Pirátů je navíc problematický i samotný způsob předložení toho návrhu, protože to je zase poslanecká iniciativa namísto vládního návrhu s mezirezortním připomínkovým řízením. Vláda se tak snaží vyhnout standardnímu procesu, standardní odborné debatě a také připomínkám dotčených institucí. S Piráty tedy uděláme maximum pro to a budeme bojovat za zachování nominačního zákona, protože bez něj otvíráme dveře korupčnímu jednání současné vlády dokořán.
Ještě chci zmínit jedno aktuální téma, protože se tady už stalo tradicí, je to opět zde, že vláda bere opozici nejdůležitější nástroj, a to je možnost interpelovat vládu, protože opět je tady mimořádná schůze v tomto týdnu záměrně svolaná na čtvrtek, abychom nemohli premiéra a ministry konfrontovat, ptát se na ta témata, která občany tíží, se kterými se na nás obracejí, o kterých nám píšou nebo nám volají. My tedy tak sledujeme další umlčování hlasu opozice a zcela zjevně ten nástup na maďarskou cestu.
My se ale s Piráty rozhodně nedáme. Bude nás slyšet i tak a budeme hájit zájmy více než půl milionu voličů, kteří nám dali svou důvěru v posledních volbách.
Závěrem ještě jedno důležité téma, které nesmí zapadnout. My opravdu očekáváme, že stát začne vymáhat nezákonné dotace ve výši 7,5 miliardy korun, o které se pan Babiš obohatil, protože 7,5 miliardy pro lidi v České republice, to je to, co chceme.
Byly čerpány neoprávněně, tak je, pane Babiši, prostě vraťte.
Proto jsme podali i trestní oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze z důvodu nevymáhání těch nezákonných dotací ve výši 7,5 miliardy korun z důvodu střetu zájmů Andreje Babiše. Trestní oznámení míří rovněž na dotace, které již nelze vymáhat z důvodu promlčení. Oznámení obsahuje 100 příloh, které Piráti transparentně zveřejňují na svém webu. Podle nás totiž mohly být spáchány trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození zájmů Evropské unie a další skutky. Podání trestního oznámení má podporu také Asociace soukromého zemědělství, ostatně její předseda Jaroslav Šebek vystoupil společně se zástupci Pirátů na tiskové konferenci, protože jediné ministerstvo, které dotace vymáhalo, bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše.
Prostě, pane Babiši, ty zákony platí tady pro všechny stejně. Vy nestojíte nad zákony ani mimo ně, nejste žádný nadčlověk. Budete se prostě řídit zákony této země.
Připomínám, že když vidíte trestný čin, tak je vaší občanskou povinností jej nahlásit. Andrej Babiš tvrdí, že má hotovo, že vyřešil svůj střet zájmů, ale zcela zjevně nevyřešil vůbec nic. Naopak, Andrej Babiš, který původně spolupracoval se Státní bezpečností za doby komunistického režimu, označuje ostatní za udavače a také tvrdí, že Piráti lžou, přitom on sám je opakovaně uznaným lhářem. Také tvrdí, že má hotovo, že vyřešil svůj střet zájmů, nevyřešil ale přitom vůbec nic. Stejně tak jsme byli v minulém roce všichni ujišťováni, že vymáhání miliard je v plném proudu. I to byla lež, protože zemědělský fond a Ministerstvo zemědělství zahájili vymáhání pouze u jedné jediné dotace za 1,6 milionu korun a i toto řízení bylo Městským soudem v Praze zrušeno z důvodu promlčení, což je právě ten problém. Zemědělský fond následně oficiálně přiznal, že vymáhání neprobíhá a nemá ani žádný časový plán vymáhání, a proto teď hrozí, že budou promlčeny i další nároky. To my nedovolíme, protože toto jsou peníze nás všech. Jsou to peníze, které měly sloužit pro rozvoj venkova, případně udržitelné zemědělství, způsobem, který nebude huntovat naši krajinu. Pokud premiér nebo člen vlády čerpá dotace způsobem, který je v rozporu s evropskými pravidly, nejde jen o jeho reputaci, jde o reputaci celé České republiky. Pokud jde o miliardy, které chybí tam, kde jsou skutečně potřeba, tak Piráti prostě nebudou přihlížet tomu, jak si Andrej Babiš dělá ze státního rozpočtu a z evropských peněz dojnou krávu.
Proto jsme podali trestní oznámení, a proto jsme i nedávno poslali Evropské komisi podnět, včetně všech podkladů a listin, protože z těch 7,5 miliardy korun se začalo vymáhat jen 3,1 milionu. To je prosím pěkně 0,041 procenta, takže čtyři setiny procenta. To prostě vůbec nevypadá jako reálná snaha, to vypadá spíš jako statistická chyba. Žádné vymáhání miliard korun nezačalo ani neprobíhá, úřady nemají žádný harmonogram, žádný plán, žádnou časovou osu. To potvrdily ostatně i odpovědi jednotlivých úřadů na dotazy našich analytiků. Proto podáváme trestní oznámení, 100 příloh má a zveřejňujeme je všechny - analýzy, odpovědi úřadů, oficiální dokumenty - tak aby si každý mohl udělat vlastní obrázek, protože s tím vymáháním je nutné začít opravdu co nejdříve, aby dotací, kde došlo k promlčení, bylo opravdu co nejméně, tak aby tuto škodu ve finále nemuseli zaplatit běžní obyvatelé. Pokud nedokážeme nebo nechceme vymáhat 7,5 miliardy korun, tak to znamená, že by ta pravidla měla platit jen pro někoho, možná jenom někdy. S tím se rozhodně nesmíříme, protože tento stát skáče po hlavě každému soukromému zemědělci, který udělá byť jen marginální administrativní jednorázovou chybu. Proto není možné, aby nechal bez povšimnutí to, že se tady pan premiér obohatil o 7,5 miliardy korun v rozporu s našimi zákony i s pravidly Evropské unie.
Závěrem deklaruji, že my budeme bojovat za správná řešení, protože Babiš pomáhá jen vyvoleným. My chceme posunout tuto zemi dopředu, ne ji posouvat zpátky, kam nás táhne Babiš se svojí vládou, zpátky na východ, zpátky do doby normalizace korupce a klientelismu. Děkuji a návrh na zeleném formuláři doručím předsedajícímu. Díky. (Potlesk zprava.)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.