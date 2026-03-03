Co se dělo za Pavlem během projevu? Kamery zachytily Macinkovu akci

Jednání Poslanecké sněmovny v úterý tradičně začíná ve čtrnáct hodin. Novinářská galerie nad lavicemi opozice se otevřela o čtvrt hodiny dříve, kdy se po sále pohybovalo jen několik solitérů. Během pár minut se ale jednací síň zaplnila. Poslanci se po víkendu zdravili i napříč spektrem, nový ministr životního prostředí Igor Červený řešil, zda může hlasovat i z vládní lavice a nad jeho kartičkou se kromě zaměstnanců sněmovní administrativy sešlo konsilium několika ministrů.
Tradiční pozvolný rozjezd ale tentokrát rázně utnul předseda Tomio Okamura (SPD). Přesně ve čtrnáct hodin měl totiž vystoupit před poslanci prezident Petr Pavel. Šlo o jeho první návštěvu nové sněmovny.
S předsedou Okamurou se pozdravili o hodinu dříve u vchodu pod reprezentačním schodištěm, vedoucím ke kanceláři předsedy.
Jejich setkání bylo očekávané. Šlo o první schůzku od zrušeného setkání ústavních činitelů na Hradě, které stálo za politickou krizí kolem „Macinkových esemesek“. Někteří novináři se během dopoledne u tiskového odboru ujišťovali, že oba politici skutečně zapózují do kamer s podanýma rukama.
Ačkoliv nikdo neočekával, že by při projevu docházelo k takovým věcem, jako když mluvil Miloš Zeman k Nečasově vládě a jejího místopředsedu Karla Schwarzenberga svérázně budil, prezidentův projev byl očekáván zejména opozicí.
Podle prezidenta bylo následující hodinové jednání věcné a pracovní, řešil se nový jednací řád, i další legislativní plány vlády.
Se čtrnáctou hodinou se tedy prezident objevil v jednacím sále a vystoupil se svým projevem. Na úvod řekl, že volby proběhly svobodně a poslanci mají od voličů jasný mandát. „Píšete historii země a nesete odpovědnost,“ nabádal zákonodárce.
MInistr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka zaujal tím, že si ve vládní lavici v záběru kamer listoval deníkem Rudé právo, což mohlo být chápáno jako ironická připomínka Pavlova členství v KSČ.
Macinkova performance vyvolala rozruch mezi opozicí i novináři. "Každý má právo číst si právo," komentoval to před novináři jeho koaliční partner, první vicepremiér Karel Havlíček. Podle něj by si opozice měla zamést před vlastním prahem, jak se ona chovala k prezidentovi, se kterým nesouhlasila.
Neziskové organizace zemi neoslabují, naopak
Petr Pavel ale hovořil dále. Ačkoliv je podle prezidenta smyslem demokratické soutěže nabízet alternativy, neznamená to, že by se poslanci měli uzavírat do bublin a nemluvit spolu.
„Státy, které obstojí v 21. století, a některým už se to daří, jsou ty, které dokáží najít širokou shodu ve strategických prioritách,“ uvedl prezident. Jako tyto priority vnímá především bezpečnost, ale rovněž třeba podporu výzkumu a inovací.
Mezi tento základní konsensus, který by neměl být zpochybňován, řadí i naše zakotvení v EU, přinášející svobodu a prosperitu, a NATO, garanci bezpečnosti. „Obě tyto instituce jistě potřebují změny, a my bychom u toho měli být spoluaktéry,“ vyzval Petr Pavel.
Mluvil také o ochraně institucí, posilujících důvěru veřejnosti ve stát. Což jsou vedle „nezávislých veřejnoprávních médií“ třeba státní zastupitelství nebo policie. Proto Petr Pavel vyzval k ostražitosti k některým počinům ministra spravedlnosti.
Varoval před škrty v podpoře neziskových organizací, které dělají věci, co nikdo jiný dělat nechce, nebo veřejnost vzdělávají, a podle prezidenta zemi neoslabují, naopak posilují.
Hlavním problémem ale podle něj je nedostatečné financování bezpečnosti a obrany. Současná vláda tyto výdaje nechává v dosavadní výši, zatímco předcházející Fialova je chtěla navyšovat. Podle prezidenta není důvod, aby tyto výdaje „stagnovaly“, ale je mnoho důvodů, aby rostly.
Petr Pavel cítil povinnost jako prezident i voják poslancům říci, že „posilování obrany není příprava na válku, ale cesta k míru“.
Jak ale prezident na odchodu sdělil novinářům, nevidí řešení ve vetování rozpočtu. Vláda má podle něj jasnou většinu, aby veto přehlasovala, a kromě toho je rozpočet její odpovědností.
Téma rozpočtu na obranu zajímalo všechny nejvíce. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel již na dopolední tiskové konferenci mluvil o tom, že očekává, že prezident se k této otázce jednoznačně vyjádří.
„Za nejdůležitější a nejaktuálnější pokládám jasně formulovanou výzvu posílit výdaje na obranu. Pan prezident to sice formuloval spíše jako kritiku dosavadních rozhodnutí. Je ale ještě čas, aby to vláda změnila. Náš návrh na zvýšení výdajů na obranu mezi pozměňovacími návrhy ke státnímu rozpočtu určitě bude,“ reagoval na prezidentův projev předseda ODS Martin Kupka.
Odlišný pohled nabídla třeba poslankyně Markéta Šichtařová. „Před chvíli k nám mluvil v poslanecké sněmovně prezident. Jeho slova by se dala shrnout tak, že loboval za zbrojení a za neziskovky. Od obojího se distancuju,“ napsala na Facebook.
