Ústecký kraj: Středoškoláci ve Štětí si osvojují metalický 3D tisk

Centrum excelence je výzkumné a vývojové prototypové pracoviště s laboratoří kvality a vlastností materiálů a profesionální technologií 3D tisku. Cílem je modernizace odborné výuky, posílení praktické přípravy žáků a prohloubení spolupráce školy s regionálními zaměstnavateli v oblasti obalové techniky a navazujících technických oborů.
„Naše škola ve Štětí je první v republice, která využívá aditivní technologie pro metalický 3D tisk. Současně je celosvětově první, která využívá 3D skenery s tímto rozhraním. Vše, co si studenti vyrobí, si pak mohou sami otestovat v nové laboratoři. Opět se tak ukazuje, že je Ústecký kraj lídrem v oblasti technologií,“ říká 1. náměstkyně hejtmana Ústecký kraj Jindra Zalabáková.
Centrum excelence ve Štětí propojuje pracoviště konstrukce 3D modelů s využitím nejmodernějších výrobních prostředků a testovací laboratoř jakosti materiálů v oblasti packagingu. Prototypová výroba pomocí metalické 3D technologie přináší nejen nové procesy oproti konvenčním slévárenským postupům, ale také zcela odlišný přístup k navrhování konstrukce výrobků.
Centrum excelence odborného vzdělávání představuje další krok Ústeckého kraje ke zkvalitnění odborného vzdělávání a posílení konkurenceschopnosti regionu. Nové vybavení umožní výuku s technologiemi využívanými v praxi a zvýší připravenost absolventů na vstup na trh práce. Centrum excelence ve Štětí tak bude plnit roli regionálního odborného pracoviště s přesahem do celého Ústeckého kraje.
Součástí realizace budou také odborné a rozvojové aktivity, zejména odborná školení pro zaměstnance, workshopy pro žáky základních a středních škol, zapojení odborníků z praxe do výuky, přednášky lektorů partnerských vysokých škol, odborné konzultace se zaměstnavateli či den otevřených dveří.
Vznik centra realizoval Ústecký kraj v rámci projektu „Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj“ (IDZ-ÚK). Rozpočet byl přibližně 20 milionů korun včetně DPH.
