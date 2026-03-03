„Robustní BIS!“ Než se otevřela sněmovna, došlo k přestřelce o tajné služby

Březnové jednání poslanecké sněmovny má jako nejsledovanější bod druhé čtení letošního státního rozpočtu. Podle TOP 09 je tento rozpočet jako první v historii nezákonný, protože porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, prosazený Fialovou vládou.
Sama tvrdí, že je schopna ušetřit 64 miliard. Na „neefektivních výdajích, ne na budoucnosti“. Prostředky chce přesouvat do rozpočtu ministerstva obrany, ale také třeba 300 milionů korun navíc pro BIS. Ta podle předsedy Matěje Ondřeje Havla musí být robustní. „Válka se dnes vede kybernetickými útoky a trollími farmami,“ vysvětlil.
Více by měli dostat i dobrovolní hasiči, kteří jsou páteří bezpečnosti a současně těmi, kteří budou reagovat na katastrofy způsobené klimatickou změnou. Investice do přírody dnes podle TOP 09 není luxus, ale strategický příspěvek pro budoucnost.
Devět milionů na zahraniční vysílání Českého rozhlasu má být příspěvkem k boji proti dezinformacím. „Česká republika má být slyšet a má být slyšet pravdivě,“ říká předseda TOP 09.
„Jsme připraveni prosazovat řešení, která dnes možná bolí, ale do budoucna jsou zodpovědná,“ uvedl předseda Havel. To je podle něj tradiční politika TOP 09, které se chce nadále držet.
Očekává, že v podobném duchu bude na poslance apelovat i prezident Pavel, který promluví na začátku schůze ve čtrnáct hodin.
„Jak sleduji pana prezidenta, myslím si, že to bude kritická řeč,“ odhaduje předseda TOP 09.
SPD zmínila jiné priority. Předseda Tomio Okamura avizoval plán na zrušení televizních poplatků do konce letošního roku.
Na aktuální schůzi se chce soustředit na zamítnutí transformace unijní směrnice DSA, která v rámci povinnosti internetových platforem dohlížet na obsah na sítích a může podle poslankyně Ireny Němcové vést k cenzuře a omezování svobody slova. To SPD odmítá.
"Od mnoha pamětníků doby před Listopadem 1989 jsem slyšela, že tehdy proti tomu bojovali, a teď se to zase vrací," řekla pak poslankyně Němcová pro ParlamentníListy.cz.
Téma bezpečnosti tak na tiskovku SPD vnesl až dotaz České televize, jak se vládní hnutí postaví k opozičním návrhům na navýšení obranného rozpočtu. „Dvouprocentní výdaje na obranu jsou dostačující, abychom mohli budovat moderní akceschopnou armádu. Není třeba je navyšovat,“ odpověděl předseda.
Na pirátské tiskovce zaznělo, že všichni se shodneme, že íránský režim je odporná diktatura, která utlačuje ženy a menšiny. Je to totalita a jejich jaderný režim je nebezpečím.
„Jako Česká republika bychom měli prosazovat, aby se dodržoval nějaký mezinárodní řád, aby tu neplatilo právo silnějšího,“ řekl Zdeněk Hřib. Neměli bychom podle předsedy Pirátů hrát roli roztleskávače konfliktu.
„Pojďme zahraniční politiku dělat dospěle,“ vyzval Zdeněk Hřib. Dospělá zahraniční politika se podle něj projeví navýšením rozpočtu na obranu.
Vít Rakušan na tiskovce STAN kritizoval, že v současné mezinárodní situaci vláda škrtá rozpočet bezpečnostním složkám. Nejen ministerstvu obrany, ale třeba také devět procent rozpočtu BIS. Škrtat peníze tajným službám, které region Blízkého východu „umí“, jak prý jako exministr ví.
„Dnes chceme po policistech, aby byli vidět v kvalitní výstroji v ulicích. A ta výstroj něco stojí,“ počítal bývalý ministr vnitra. 470 milionů investic do policie se přitom škrtlo.
Koalice by podle něj chtěla vládnout bez rušení, ale toho se nedočká. „My rušit budeme, protože tohle je hazard s bezpečnostní občanů,“ uvedl Rakušan.
Vládní kroky v prvních dnech krize na Blízkém východě hodnotit nechtěl, sám prý ví, jak je to těžké. Přesto zkritizoval ministra zahraničí za to, že na tiskovou konferenci poslal mluvčího a celkově komunikoval špatně. „Postoj milosti vládní garnitury vůči poddaným je nepochopením role krizového manažera,“ zkritizoval Petra Macinku, kterému se posmíval, že místo na tiskovku šel „pojídat párky do nějaké televize“.
Hnutí STAN bude žádat informaci, jaké konkrétní kroky dělá Babišova vláda k posílení bezpečnosti Česka.
Pak si vzal slovo místopředseda Lukáš Vlček, který se vrátil k tématu rozpočtu slovy, že vláda chce „rozhazovat peníze z vrtulníku“.
Za ODS začal Pavel Žáček, který vyzval k přijetí usnesení, který by vyjádřilo USA a Izraeli podporu v jejich útoku na Írán.
Štěpán Slovák kritizoval přerozdělení peněz mezi pojišťovnami a spojil to s Ukrajinou. VZP je podle něj trestána za to, že pojistila ukrajinské uprchlíky a vydělala na tom, protože tito pojistníci začali štědře přispívat.
Eva Decroix se rozčílila nad změnami ve vězeňství. Po zvolání „spravedlnost volá S.O.S.“ zkritizovala plán ministra Tejce znovu trestně stíhat neplacení výživného. Populismus podle ní ničemu nepomůže a tatínkové v base dětem nepomohou. Tatínky neplatiče ve finále srovnala s dluhy společnosti Agrofert.
