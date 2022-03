Ukrajina: Ruské zločiny. Stovky mrtvých v divadle. Další ve frontě na chleba

Joe Biden, prezident USA, označil Vladimira Putina za „válečného zločince“. Moskva tato slova ostře odsoudila a označila takové vyjadřování za „neodpustitelné“. Rusové na oplátku obvinili Američany, že „zabili stovky tisíc lidí po celém světě“. „Jeden po druhém podpalují diplomatické mosty mezi Spojenými státy a Ruskem,“ napsala k tomu BBC.

„Panu Bidenovi a jeho administrativě to samozřejmě ztíží spolupráci s Rusy do budoucna. Každý ústupek nebo vyjednaná dohoda, na jakékoli téma, vyvolá otázku: Jak můžete vyjednávat se zločincem? Možná, že pan Biden ve svých komentářích jednoduše uznal novou realitu – že světové politické uspořádání se neodvolatelně posunulo a k původnímu uspořádání se již nelze vracet,“ rozvedla myšlenku BBC.

Ze Spojených států zazněl příslib, že Ukrajina dostane na obranu své svobody a nezávislosti víc amerických zbraní - včetně taktických dronů, raketometů a granátometů, pušek, kulometů, neprůstřelných vest a munice.

Ukrajinské úřady ve středu také oznámily, že v Černihovu, v jednom z těžce zkoušených ukrajinských měst, ruské síly zastřelily 13 Ukrajinců, kteří stáli ve frontě na chleba.

It's hard to believe but #RussianArmy fired directly at a group of people who were standing in the line for bread. Minimum 10 people died.

It happened today morning in #Chernihiv. I can't find words. pic.twitter.com/LRUfsNf6An