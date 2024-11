List The Times 13. listopadu uvedl, že Ukrajina by mohla vyvinout základní jadernou bombu „během několika měsíců“, pokud by vojenská pomoc USA poskytovaná Kyjevu byla pod vedením zvoleného prezidenta Donalda Trumpa zastavena, jak vyplývá z informačního dokumentu připraveného pro ukrajinské ministerstvo obrany, který list viděl.

Zpráva naznačuje, že Ukrajina by mohla rychle postavit základní zařízení využívající plutonium a technologii podobnou té z atomové bomby, kterou USA svrhly na Nagasaki v roce 1945.

„Vytvořit jednoduchou atomovou bombu, jako to udělaly Spojené státy během projektu Manhattan, by o 80 let později nebylo obtížným úkolem,“ píše se v dokumentu.

V době, kdy se o možné jaderné bombě na ukrajinském území horlivě debatovalo, poukázal server Euromaidan Press na vyjádření Joseho Manuela Barosse, šéfa Evropské komise (2004–2014). Ten v rozhovoru pro Euronews vzpomínal, že mu ruský prezident sdělil, že „Ukrajina je umělá země vytvořená CIA a Evropskou komisí“.

"The goal of Putin was to avoid Ukraine to be a country," Barroso told Euronews as he reflected on the events of 2014 when Putin seized Crimea and invaded Donetsk and Luhansk regions pic.twitter.com/rwApCVhZ3r