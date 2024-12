Ukrajina, o to jde. O čem se mlčí kolem milosti pro Bidenova syna

Vláda Joea Bidena se chýlí ke konci. Na konci svého mandátu, zvláště pokud se neucházejí o znovuzvolení, prezidenti často udělují kontroverzní milosti. Není tomu jinak ani v případě současného amerického prezidenta, který včera omilostnil svého syna, Huntera Bidena.

Biden uvádí, že se nepletl do rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, ačkoliv byl podle něho Hunter Biden souzen selektivně a nespravedlivě. „Bez přitěžujících okolností, jako je použití zbraní při trestném činu, vícenásobný nákup nebo nákup zbraně pro někoho jiného, nejsou lidé téměř nikdy postaveni před soud s obviněním z trestného činu pouze kvůli tomu, jak vyplnili formulář o zbrani. Osoby, které se opozdily s placením daní kvůli vážným závislostem, ale následně je splatily i s úroky a penále, obvykle dostávají netrestní řešení. Je zřejmé, že s Hunterem bylo zacházeno jinak,“ uvádí prezident. Obvinění prý vyvolali jeho političtí nepřátelé, jako útok na něho. Prezident tvrdí, že se Biden se soudem dohodl, ale kvůli údajnému politickému tlaku se dohoda rozpadla. „Pokud by dohoda o přiznání viny platila, jednalo by se o spravedlivé a rozumné řešení Hunterových případů,“ tvrdí Joe Biden a dodává, že si nikdo soudný nemohl myslet, že je Hunter Biden souzen pro cokoliv jiného, než že je jeho syn. „A to je špatně,“ shledává dosluhující prezident.

Nicméně, milost se týká toho, co Hunter Biden provedl od 1. ledna 2014 až do 1. prosince 2024, prezident tedy omilostnil svého syna za skoro jedenáct let. Je v ní také uvedeno, že se týká obvinění a usvědčení v procesu vedeném zvláštním vyšetřovatelem Davidem C. Weissem, ale nevztahuje se pouze na ně.

Bidenův krok je porušením jeho slibů a prohlášení. Na sociálních sítích se okamžitě objevila videa, na kterých Joe Biden i jeho mluvčí svorně prohlašují, že Hunteru Bidenovi nebude udělena milost.

"No. No. It's a no. It will always be a no. Biden will not pardon his son Hunter."



Guess what? THEY LIED. pic.twitter.com/tClxjSiyLJ — End Wokeness (@EndWokeness) December 2, 2024

Biden said on record he would NOT pardon Hunter Biden.

He did. pic.twitter.com/rnCXXvnwny — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) December 2, 2024

Jak také mnozí uživatelé připomínají, rozhodnutí udělit milost svému synovi přichází v podstatě hned poté, co se Donald Trump rozhodl jmenovat šéfem FBI Kashe Patela, tedy svého bývalého poradce. U Patela se předpokládá, že bude v FBI chtít udělat čistku a vynést na světlo případy, kdy byla FBI ovlivňována politiky, či kryla politiky.

„Jsem si jistý, že je to jen náhoda, že se Joe Biden narychlo rozhodl udělit Hunterovi největší milost v HISTORII, aby vymazal jedenáct let federálních zločinů – méně než 24 hodin poté, co byl Kash Patel oznámen jako ředitel FBI,“ komentoval zprávy americký komentátor Benny Johnson.

I’m sure it’s just a coincidence that Joe Biden frantically decides to give Hunter the largest pardon in HISTORY to erase ELEVEN YEARS of federal crimes — less than 24 hrs after Kash Patel is announced as FBI Director



?? — Benny Johnson (@bennyjohnson) December 2, 2024

Komentován byl i rozsah milosti, tedy od roku 2014. Jak někteří komentátoři připomínají, právě v roce 2014 získal Hunter Biden místo ve správní radě ukrajinské energetické firmy Burisma. Proč se milost týká období 2014 až 2024 není v textu na stránkách Bílého domu vysvětleno.

Do you know why Biden picked 2014 as the first year of Hunter's pardon?



That's when he was appointed director of Ukraine's Burisma, starting a sequence of events that almost ended in World War 3. And so we go full circle. pic.twitter.com/6CchwEjxtz — zerohedge (@zerohedge) December 2, 2024

Hunter Biden joined the board of Burisma in 2014.



By pardoning Hunter for any crimes he “may have committed” from 2014-2024, Joe Biden is protecting his family’s criminal cartel. Wow.



This pardon ain’t about the gun charge.



The Big Guy is protecting himself from Kash Patel. — Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) December 2, 2024

Bidenův syn je obviňován, že využíval při byznysových jednáních vlivu svého otce, a z tohoto důvodu měl být údajně i jmenován do správní rady Burismy. Celou kauzu odstartoval notebook zanechaný v opravně, který majitel opravny následně předal republikánským činitelům. Některá fakta z notebooku byla zveřejněna před volbami v roce 2020 deníkem New York Post, ale následně byla více než padesáti bývalými pracovníky v tajných službách prohlášena za „ruské dezinfo“ a byla sociálními sítěmi cenzurována, a to včetně účtu deníku New York Post.

Ohlasy se ozývají už i z Česka. „Poslední akt zkorumpované rodiny Bidenových,“ okomentoval milost europoslanec za ANO, Tomáš Kubín.

Poslední akt zkorumpované rodiny Bidenových. https://t.co/6cFIIit5Jb — Tomáš Kubín MEP ??????? (@tomaskubin_) December 2, 2024

