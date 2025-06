Ukrajina ohlásila vlastní balistickou střelu, už jde do výroby

U rakety s užitečným zatížením 480 kg bylo dokončeno testování v květnu poté, co úspěšně zasáhla ruský vojenský cíl ve vzdálenosti téměř 300 km, řekl serveru Liga.net Valentyn Badrak, vedoucí nezávislého ukrajinského analytického centra pro studium armády, konverze a odzbrojení.

Server Kyiv Independent připomněl, že tato zpráva přichází v době, kdy americký ministr obrany Pete Hegseth na slyšení v Kongresu 10. června prohlásil, že USA ve svém nadcházejícím obranném rozpočtu sníží finanční prostředky vyčleněné na vojenskou pomoc Ukrajině.

V listopadu 2024 prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina vyrobila prvních 100 raket. Ukrajina tento typ raket vyvíjí v situaci, kdy jednak administrativa USA hodlá snížit pomoc Ukrajině a kdy z Německa i po změně vlády a nástupu Fridricha Merze do křesla kancléře zaznívá, že německé rakety dlouhého doletu Taurus na Ukrajinu hned tak nedorazí.

Od té doby Ukrajina nadále zvyšuje domácí výrobu zbraní. Zelenskyj 16. dubna prohlásil, že více než 40 % zbraní používaných na frontě se nyní vyrábí na Ukrajině, včetně více než 95 % dronů používaných na frontě.

Jenže ani Ruská federace nezahálí. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) sdělila listu Kyiv Independent, že ruská výroba balistických raket se za poslední rok zvýšila nejméně o 66 %.

Server amerického listu The New York Times navíc upozornil, že ve čtvrtém roce války ruské jednotky vstoupily do Dněpropetrovské oblasti, což je podle NYT známkou ruské síly na bojišti. Ruské ministerstvo obrany v neděli oznámilo, že některé z jeho sil dosáhly administrativní hranice mezi Doněckem a Dněpropetrovskem a „pokračují v ofenzívě“. Nejvyšší vojenské velení Ukrajiny dosud popřelo, že by ruské jednotky vstoupily do Dněpropetrovsku.

„Minulý měsíc Rusko dobylo přes 200 čtverečních mil území na Ukrajině, což je více než dvojnásobek jeho zisků v dubnu a druhý nejvyšší měsíční postup od prvního roku války,“ napsal NYT s odvoláním na organizaci Black Bird Group sídlící ve Finsku, která sleduje vývoj na bojišti. Rusové prý podstatně zlepšili taktiku a namísto masivních útoků, jaké předváděli v bojích o Bachmut, efektivně hledají slabá místa v ukrajinské obraně.

Viktor, důstojník ukrajinské armády bojující v oblasti, uvedl, že očekává, že se ruské síly pokusí dobýt Novopavlivku, která leží na strategicky výhodném vyvýšeném místě.

