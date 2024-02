Ukrajinci na seznam nepřátel dali zesnulého Miroslava Šloufa

reklama

Ukrajinský server Texty publikoval rozsáhlý seznam politických osobností a organizací ze zahraničí, které označuje za ruské bakterie. Jen v českém případě jsou na seznamu desítky jmen. Uveďme alespoň některá z nich: Andrej Babiš, Alena Schillerová či Radek Vondráček z hnutí ANO, exprezident Václav Klaus, řada politiků SPD včetně lídra hnutí Tomia Okamury, expremiér Jiří Paroubek, šéf odborů Josef Středula a mnoho dalších. Jako proruské médium je na seznamu TV Nova.

Nejsilnější ohlasy v médiích vyvolalo umístění Andreje Babiše a dalších politiků hnutí ANO na ukrajinském seznamu. Kritičtí byli pochopitelně zejména poslanci SPD a hnutí ANO, proti takovému seznamu se ale vymezili i politici z vládních stran, jako europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), ministryně obrany Jana Černochová nebo senátor Tomáš Jirsa z ODS

„Jsem citlivá na lidské seznamy všeho druhu a toto není od ukrajinských přátel fér. Můžou se mi hodně nelíbit některé výroky Andreje Babiše a Aleny Schillerové, ale nepovažuji je za proruské politiky a bakterie,“ napsala Černochová na síti X, že jde o odporný seznam.

Jirsa je přesvědčen, že nebylo v pořádku politiky na seznam dávat a Ukrajincům by se to mohlo vymstít. „Není to správné a chovají se jako pitomci. Fakt, jako pitomci. Až se to obrátí proti nim, budou se divit,“ vzkázal senátor.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl si povšiml, že na seznamu je již zesnulý lobbista a politik Miroslav Šlouf. To podle Plesla dokazuje, jak je seznam důvěryhodný. „Koukám, že Ukrajinci mají na tom svým seznamu svých domnělých českých nepřátel Miroslava Šloufa. Takže tak kvalitní ten seznam je,“ uvedl Plesl na facebooku.

Lobbista a někdejší poslanec KSČ Miroslav Šlouf zemřel v roce 2018. Šlouf působil od poloviny 70. let v KSČ, ze strany vystoupil v létě 1991. V politice se začal angažovat v roce 1974. Byl předsedou Českého ústředního výboru SSM a místopředsedou ÚV SSM, předsedou národního výboru Prahy 7 a v letech 1981 až 1992 byl poslancem České národní rady, od února do června 1990 byl jejím místopředsedou.

Později vstoupil do ČSSD a stal se poradcem předsedy Miloše Zemana. Počátkem roku 2008 byl jedním ze zakladatelů sdružení Přátelé Miloše Zemana, které si stanovilo za cíl vrátit Zemana do politického života. Stál později za vznikem Strany práv občanů i za některými volebními úspěchy Zemana. Po prezidentské volbě 2013 ale jejich přátelství skončilo.

Miroslav Šlouf býval hodně mediálně propíranou osobou. Novináři mu věnovali pozornost v době, kdy se pohyboval po boku premiéra Miloše Zemana.

