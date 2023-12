Ukrajinky vyhozené z autobusu. Řidič „uloven“. Do kauzy ale vstoupil hejtman. Podstatně

reklama

Na videozáznamu, které pořídily mladé ukrajinské dívky, je značně rozzlobený řidič, který je odmítá svézt autobusem. „Odchod, obě dvě,“ ukazuje jim prstem cestu ven. „Proč?“ táže se Ukrajinka. „Zdochni. Ty mně tu nebudeš azbukou psát po oknech! Jsi normální?“ rozčiluje se dál řidič autobusu.

„Tady jsi na návštěvě. My jsme tady, Češi. To je naše zem!“ bije se v hruď řidič a opět Ukrajinky vyzývá, aby z autobusu vystoupily a počkaly na další spoj.

Když cizinky stojí stále v autobusu a tážou se, proč se nemohou svézt, postaví před ně zábradlí, aby se nemohly v autobuse jít posadit a opakovaně na ně pokřikuje, aby vystoupily ven. Protože se ale k odchodu ukrajinské ženy ani tak nemají, nakonec se řidič zvedne od volantu a z autobusu je vystrčí.

Počínání řidiče odsoudila uživatelka sítě X s nickem Barbora Mercury. „A co by na toto chování řidiče autobusu řekl jeho zaměstnavatel, kdyby to viděl? Říct mladým holkám ,zdechni' a vyhodit je z autobusu jen za to, ze si čmáraly prstem po oroseném okně?“ napsala.

A co by na toto chování řidiče autobusu řekl jeho zaměstnavatel, kdyby to viděl???

Říct mladým holkám “zdechni” a vyhodit je z autobusu jen za to, ze si čmáraly prstem po oroseném okně??? pic.twitter.com/Et7Fb32o0Q — Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) December 8, 2023

Barbora Mercury neváhala odtajnit identitu řidiče s cílem vytvořit tlak na jeho zaměstnavatele, aby ho z práce vyhodil a také aby čelil ze strany veřejnosti dehonestaci.

A video opravdu velmi vytočilo hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL). „Kauza řidič autobusu, co vyhodil Ukrajinky. Za mě je to naprosto nepřijatelné jednání, a proto jsem to řešil ještě dřív, než se to dostalo na sociální sítě, protože jsem ty věci měl. Tak jsem to řešil s Kordisem, který to má na starosti, a s ČSAD Tišnov. Podstatná věc je ta, že je to rok stará událost a že se teď zpětně velmi těžce řeší, ale už tehdy tady byla stížnost a ČSAD Tišnov tomu řidiči dala nějaký finanční postih. Nevyhodili ho, dali mu prostě nějaký finanční postih. Přesto jsem volal řediteli Tišnov, protože prostě za mě nechci, aby se takovéhle jednání v autobusech opakovalo. To je za mě jako nepřijatelný. A pan ředitel říkal, že zajistí to, že nebude ten řidič na té lince jezdit. Mně je úplně jedno, jestli si ho zaměstná někde v nákladní dopravě, nebo bude jezdit někam na zájezdy, tohle já nejsem schopen ovlivnit, za mě je podstatné, že ten řidič na té lince jezdit nebude. Protože tohle fakt ne,“ pronesl Grolich.

„Těch hejtů na Ukrajince v poslední době přibylo. I tady v komentářích pod videem. Tak jednou pro všechny: Nenávistné nadávky a útoky do slušné společnosti nepatří. V dopravě, kterou platíme, se podobné excesy dít nesmí. A je jedno, kdo tím busem jede. Tečka,"“ dodal pak ještě.

Jenom stručně ke kauze řidiče, co vyhazoval dvě mladé Ukrajinky z busu. Takové jednání fakt ne ? pic.twitter.com/Xv8dShYxEO — Jan Grolich (@JanGrolich) December 12, 2023

