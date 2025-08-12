Ukrajinský velitel líčí chaos na frontě: Nevím, co je prezidentovi hlášeno, ale...

Ruský postup na východní frontě znamená jeden z největších úspěchů Moskvy za poslední rok, píše deník Financial Times. Během několika dní ruské jednotky pronikly až o patnáct kilometrů podél úzkého koridoru u města Dobropillja, které je klíčovým logistickým uzlem severně od Pokrovsku.
Postup ruské armády hrozí přerušením důležité silnice do Kramatorsku, neoficiálního hlavního města ukrajinské části Doněcké oblasti, a zároveň umožňuje obejití pásma opevněné a obranné linie vybudované Ukrajinou v posledních měsících.
„Situace je poměrně chaotická, nepřítel proniká do našich hloubek poté, co odhalil mezery v obraně, a poté konsoliduje své pozice a shromažďuje síly pro další postup,“ uvedla na platformě Telegram ukrajinská skupina DeepState, která má vazby na ukrajinské ministerstvo obrany.
Oficiální armádní velení průlom popírá a tvrdí, že jde jen o proniknutí malých útočných skupin, nikoli o „ovládnutí území“. Přesto byly na úsek fronty u Pokrovsku vyslány posily. Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj situaci veřejně zlehčuje, přičemž zdůrazňuje, že na jiných úsecích, například v Sumské oblasti, Ukrajina postupuje.
„Je to těžké. Ale nepřítele zadržujeme. Na sumském směru vedeme aktivní akce a máme určité úspěchy v postupu vpřed, v osvobození ukrajinské země,“ uvedl Syrskyj v pondělí na svém facebookovém profilu.
Analytici i lidé z armády ale tvrdí, že realita je horší. Podle odborníka Mikea Kofmana byl průlom možný kvůli nedostatečné soudržnosti obranných linií. Dobrovolníci a vojenští představitelé na sociálních sítích varují, že měsíce nepřetržitých ruských útoků a intenzivní používání dronů zničily ukrajinskou logistiku a obrana je oslabená.
Bývalý náčelník štábu brigády Azov Bohdan Krotevyč varuje Zelenského, že na linii Pokrovsk – Kosťantynivka panuje chaos a stabilní frontová linie prakticky neexistuje.
„Pane prezidente, upřímně nevím, co přesně vám je hlášeno, ale informuji vás: na linii Pokrovsk – Kosťantynivka panuje bez nadsázky naprostý chaos,“ uvedl na sociálních médiích, cituje bývalého náčelníka britský deník. „A tento chaos se dlouhodobě prohlubuje a s každým dnem se zhoršuje,“ varoval Krotevyč.
„Stabilní linie bojového kontaktu jako taková v podstatě neexistuje,“ dodal bývalý náčelník štábu brigády.
Ukrajinský think-tank Centrum pro obranné strategie (CDS) upozorňuje, že ruský postup by mohl zkomplikovat obranu dalších měst jako například Družkivky a Kosťantynivky.
Podle dalších pozorovatelů ovšem příčinou krize není nová ruská taktika, nýbrž slabé obsazení ukrajinských obranných pozic. Vojenský bloger Stanislav Bunyatov situaci na Telegramu popsal slovy, že „celá obranná linie je jako síto“.
Situace je pro Kyjev zvlášť nepříjemná, protože ukrajinská armáda trpí nedostatkem munice a vojáků, upozorňuje Financial Times. Navíc jeden z hlavních politických i vojenských podporovatelů Ukrajiny, Spojené státy americké, tlačí na nalezení dohody s Moskvou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se obává, že blížící se setkání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce, které se má uskutečnit dne 15. srpna, poskytne Kremlu příležitost upevnit vojenské zisky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Alena Kratochvílová