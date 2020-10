Umělec Mádl děkoval Německu. A fakt se stydí za Česko

reklama

Česká vláda vyjednávala se sousedními zeměmi, zda by byly ochotné nám pomoci v nelehké koronavirové krizi. V Česku za jediný den přibylo téměř 10 tisíc nově nakažených.

„Dohoda s Německem skutečně existuje, je to pro nás v tuto chvíli záložní plán pro případ, že by bylo naše zdravotnictví přetíženo. Doufáme, že to nebude potřeba, ale chceme být připraveni na vše. Co se týká právní stránky věci, tak tu máme vyřešenu - např. jak bychom takovou péči zaplatili,“ sdělil portálu iDNES.cz český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Herec Jiří Mádl poděkoval Němcům za projevenou solidaritu, ale jedním dechem dodal, že až budou Němci potřebovat pomoc, na Česko se raději obracet nemají.

„Milé NĚMECKO, děkujeme, že převezmeš naše COVID pacienty až začnou kolabovat naše nemocnice. Je to od tebe jako od souseda a člena nejlepšího spojenectví národů v historii lidstva šlechetné. Ale nečekej, že ti pomůžeme s nějakýma chudákama zdrhajícíma před válkou až na to zase přijde. To je VÁŠ problém a TAHLE ZEMĚ JE TOTIŽ NAŠE A NAVÍC MY MÁME SELSKEJ ROZUM A NAVÍC JSME BEST IN COVID. Jo a planetu si zachraňujte taky sami. Teď jsem byl zrovna na chalupě a bylo to v poho!“ napsal Mádl na sociální síti Facebook s dovětkem, že v některých situacích se za Českou republiku stydí.

Od roku 2015, kdy byla migrační krize na vrcholu, patřil herec Jiří Mádl k umělcům, kteří volali po tom, abychom uprchlíky přijali a ulevili tak zemím, jako byly Řecko, Itálie nebo Německo, které postupem času přijalo stovky tisíc běženců.

Česká vláda, ať už pod vedením expremiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD nebo pod vedeném premiéra Babiše (ANO) dlouhodobě odmítá rozdělování uprchlíků podle kvót. Mádl za to vládu v minulosti kritizoval.

Kriticky se stavěl k údajnému přílišnému poklonkování Číně. Velmi kriticky se stavěl i k samotnému prezidentovi Miloši Zemanovi, který patří k hlavném propagátorů spolupráce s Čínou.

„Když někdo řekne, že bojuje za obyčejné občany a má vedle sebe Mynáře, který byl v exekutorské společnosti, která ničila lidem životy za to, že měli propadlou jízdenku. A další z jeho kamarádů je Kellner, tak asi těžko můžete říct, že hájíte dolních deset miliónů,“ vypálil Mádl těžký kalibr na Hrad v listopadu 2016. „Nehrajme si na elitu, dávejme si na to pozor a uvádějme věci na pravou míru. Myslím, že tomuhle člověku jsou lidi ukradený,“ dodal Mádl s tím, že Zeman si hraje na to, že je typický Čech – mluví sprostě, chlastá… a říká lidem to, co chtějí slyšet. Dle herce je na to třeba upozorňovat a třeba i říkat lidem to, co nechtějí slyšet.

