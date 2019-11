Úprava volebního systému? Vzpomeňte na zavedení přímé volby prezidenta, varuje Neff

„Oslavy, jak ty, které se odehrály v ulicích, tak ty v médiích, se konaly v duchu jednoho politického proudu. Vyjádřeno stručně, Václav Klaus mladší byl vypískán a milosti se nedočkal ani Jan Hamáček. Ono to tak bude i příště a přespříště… Protože, co je to platné, sedmnáctý listopad je spojen s Václavem Havlem a lidmi kolem něho. Zbytečné jsou spekulace o tom, že by režim padl i bez Havla a jeho disidentů. Fakt je, že režim padl s Havlem a jeho disidenty a že ti určili nástup nové doby. Že ho neudrželi, je jiná věc, ale ten nástup jim upřít nelze,“ poznamenal Neff.

Bez nich by podle jeho slov převzali moc bezskrupulózní šíbři. „Premiérem by možná byl František Čuba,“ dodal.

Následně však dodal, že Milion chvilek sice dostal možná dvě stě tisíc lidí na Letnou, ale na změnu kurzu to nestačí.

„Znepokojen by ale mohl být i politicky bdělý občan, když vidí pokusy o změnu Ústavy. Najednou je na stole koncept posílení voličského hlasu. To zní líbivě, změní se kvorum, koalice ho budou mít jiné… Možné to je a jinde to mají i jinak než my. Ale musí se s tím velice opatrně a populistické přijetí přímé volby prezidenta bez jasného stanovení cíle a pravidel budiž varováním,“ míní Neff.