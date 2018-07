Uprchlíci, migrace. Je v nás usazen strach, říká Radek Špicar, který občany přesvědčuje o krásách EU

„Mezi Čechy je hlad po informacích o Unii – co získáváme, o co přicházíme a proč je dobré v ní zůstávat," sdělil Špicar, který před půl rokem začal jezdit po republice a mluvit s lidmi o Evropské unii. A jak dodal, nejsilnější zážitek má z Josefova.

Anketa Oceňujete, jak proti Andreji Babišovi vystoupili Tomáš Klus, Matěj Ruppert a Jiří Macháček? Oceňuji to 12% Odmítám to 82% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9494 lidí

Původní text ZDE.

„V hospodě na mě čekalo tak deset lidí, muži i ženy, a pěkně jsem to schytal. Za to, že zastánci Evropské unie zmizeli ze světa a mlčí, i když někdo šíří o EU lži. Po jiné debatě za mnou přišel mladý kluk, tak pětadvacetiletý, a říkal, že jeho matka vede dezinformační web, na kterém vydává jeden euromýtus za druhým. A tu diskusi si přišel poslechnout, protože si o tom chtěl doma s mámou promluvit," popsal Špicar.

Podle jeho slov pak Čechy na Evropské unii nejvíc trápí uprchlíci a migraci. „V lidech je usazený obrovský strach z migrace, z toho, že nevíme, kdo všechno Evropou prochází a může přijít i k nám – ačkoli se do Evropy třeba vůbec neměl dostat," sdělil Špicar s tím, že po migraci lidé nejčastěji hovoří o řeckých dluzích.