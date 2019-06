Úředníci Babišova ministerstva skončili. Kvůli tomu, že upozornili na nepravosti

Náměstek Tomáš Vyhnánek, kterého Uhrinová s Janákem upozornili, totiž referentku Barboru Boschat, jež informace zjišťovala, sám pověřil pátráním.

„Janák s Uhrinovou se pokusili Babišova náměstka varovat, že jednání řadové úřednice Boschat mohlo být protiprávní, poškozuje reputaci MF i samotného ministra a zejména – může jít o finanční podvod. Barbora Boschat totiž byla placená z evropských peněz a nemohla je pobírat, pokud plní jiné úkoly v rámci jiného úseku ministerstva, jako se to stalo po Vyhnánkově objednávce,“ zmiňuje server Neovlivní.cz.

Následoval však kobereček pro Uhrinovou, kdy dostala napomenutí za to, co řeší. Došlo k hádce mezi ní a Vyhnánkem, Uhrinová vše oznámila Úřadu vlády a pozdějšímu ministrovi spravedlnosti Janu Kněžínkovi k vyřešení, to se však rovněž nestalo. Ministerstvo financí pak zahájilo s ředitelkou Uhrinovou kárné řízení. Následně neprošla výběrovým řízením a z úřadu odešla stejně jako Janák. Barbora Boschat se stala místo Uhrinové šéfkou odboru, píše server.