Uskromnění se? 16 milionů na odměny, 2 miliony na poradce. Tady funkce, támhle funkce. SPD zaryla do Pirátů

Radnice Prahy 10 je pod palbou. Podle Jana Čížka z opoziční SPD dělá koalice Pirátů, ODS a Vlasta dluhy a přeplácela své poradce na odměnách. A to v roce, kdy zuřil covid. Vyžádal si od radnice informace a žasl, kdo co dostává a kdo o tom rozhoduje.

Zatímco radnice ruší sociální služby a občanům zvyšuje různé poplatky, na sobě koalice Pirátů, Vlasty a ODS příliš nešetří. Covid, necovid, svým zaměstnancům, vedoucím odborů úřadu vyplatila zvláštní odměny ve výši přes 18,6 milionu korun. Sama rada má devět uvolněných členů a neuvolněnou starostku/senátorku, jejichž výplaty letos dosáhly téměř 9 milionů korun. Do toho si platí ještě 20 poradců, za které MČ Praha 10 zaplatila celkem 2,1 milionu. Celkem tak městská část za rok 2020 v době covid krize vyplatila přes 29,7 milionu na zvláštních odměnách a požitcích. Vyplývá to z odpovědi úřadu Prahy 10 na dotazy, které byly položeny na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Piráti se chovají jak v dobytém hradu. Občanům zrušili všechny dostupné sociální služby, jako byla dětská zubní pohotovost, dětská a dospělá zdravotní pohotovost nebo třeba Modrá dodávka, která vozila seniory a handicapované děti. Naopak, co šlo, to skokově zdražili. Například daň z nemovitosti o 100 %, nájmy v obecních bytech o 30 %, školkovné o 100 % a další služby. Přesto je hospodaření radnice v ohromných minusech. Za rok 2018 vykázali ztrátu přes 82 milionů korun, v roce 2019 přes 404 milionů a loni 52 milionů. Letos plánují další rekordní schodek 344 milionů korun. Za dobu svého vládnutí zatím Piráti na radnici Prahy 10 vykázali ztrátu 538 milionů korun. Letos ji chtějí zvýšit dokonce na 882 milionů minus. Přitom hospodaření Prahy 10 bylo do jejich příchodu na radnici vždy vysoce přebytkové. V roce 2016 byl přebytek 133 milionů, v roce 2017 plus 124 milionů, sociální služby fungovaly a nic se nezdražovalo. Nájemné, daně i poplatky byly nízké,“ komentuje situaci místopředseda opoziční SPD Praha 10 Jan Čížek.

Například rada městské části má devět placených členů. Plat místostarosty je 88 840 Kč a místostarostů je pět. Starostka Renata Chmelová bere plat neuvolněné starostky 60 573 korun. K tomu ale bere ještě plat senátorky, který je i s náhradami hodně přes 100 000 korun. Uvolnění radní jsou tři a každý bere plat 78 745 korun. Celkem ročně vycházejí tyto mzdové náklady na 9 milionů.

Do toho si radnice platí dvacet poradců, mezi nimiž jsou i neúspěšní kandidáti Pirátů. Například místopředseda Pirátů Prahy 10 Jiří Belšán je veden jako poradce radnice. Vyplývá to opět ze seznamu, který poskytla radnice Prahy 10 v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím. Mezi poradci je i Lenka Dvořáková, která neúspěšně kandidovala za Piráty na radnici. Zajímavostí je, že hodnocení její činnosti na radnici provádí její pirátská stranická kolegyně, místostarostka Jana Komrsková. Piráta Belšána zase hodnotí jeho stranický kolega pirát a místopředseda Prahy 10 Petr Beneš. O platech poradců tedy rozhodují jejich straničtí kolegové.

„Na celé situaci je nejhorší, že radnice Prahy 10 do toho plánuje začít rekonstrukci radnice, která má stát přes miliardu korun. Tyto peníze přitom na účtu už nejsou. Díky naprosto katastrofálnímu hospodaření, kdy se Piráti s Vlastou a ODS chovají jako ožralí milionáři, není kde na rekonstrukci brát peníze. Půjčka 500 milionů korun, kterou magistrátu budeme splácet 25 let, stačit nebude. Je to názorný příklad, kam povede hospodaření státu, kdyby se Piráti, nedej bože, dostali do vlády,“ uzavírá Jan Čížek.

Tabulky získané podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Celková výše odměn

všem zaměstnancům úřadu měsíc celková částka březen 546 500 Kč duben 293 000 Kč květen 221 500 Kč červen 6 309 800 Kč červenec 578 000 Kč srpen 143 000 Kč září 665 800 Kč říjen 336 581 Kč listopad 7 208 764 Kč prosinec 73 000 Kč CELKEM 16 375 945 Kč

Vedoucí odborů + zástupci počet osob měsíc částka celkem 26 březen 77 000 Kč 26 duben 38 000 Kč 26 květen 35 000 Kč 26 červen 905 800 Kč 26 červenec 97 000 Kč 26 srpen 0 Kč 26 září 35 000 Kč 26 říjen 2 000 Kč 26 listopad 1 103 000 Kč 26 prosinec 10 000 Kč CELKEM ZA VEDOUCÍ ODBORŮ + ZÁSTUPCE 2 302 800 Kč

plat počet celkem místostarostové 88 840,00Kč 5 5 330 000,00Kč starosta 60 573,00Kč 1 726 876,00Kč radní 78 745,00Kč 3 2 834 820,00Kč poradci 2 179 000,00Kč 20 celkem 29 749 441,00Kč

