Ústav šlechtičen opraví společnost Konsit. Má mít blízko k Pavlovi Vyhnánkovi

Redakce Parlamentních listů byla v této souvislosti upozorněna, že společnost KONSIT má úzké vazby na nového ředitele Správy Pražského hradu, bývalého místostarostu Prahy 7 za Praha 7 sobě a současného zastupitele za Praha sobě, Pavla Vyhnánka.

„Podívejte se na smlouvy společnosti KONSIT, která vyhrála aktuální výběrové řízení na Pražském hradě, získala ho hned poté, co se stal Pavel Vyhnánek ředitelem správy. Ta společnost je na něj navázaná, v kuloárech zní, že dostali info o ceně, kterou mají nabídnout, dřív,” uvedl zdroj.

Pavel Vyhnánek se na Hrad dostal už v dubnu roku 2023, podle otevřených zdrojů působil jako ředitel administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky, poté jako finanční ředitel. 20. dubna letošního roku pak nahradil ve funkci Vladimíra Sonntaga a stal se šéfem Správy Pražského hradu.