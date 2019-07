Ústavní darebáctví Zemana. Babiš se bojí předčasných voleb... Dienstbier řádil před kamerou

První otázka moderátorky Emmy Smetana směřovala k tomu, kdy bude podle Dienstbiera ministrem kultury Michal Šmarda (ČSSD). „To já samozřejmě nemohu říct, nevím to,“ podotkl Dienstbier. „Nejde o to, koho se bojí sociální demokracie, podstatou věci je, že prezident Zeman pohrdá ústavou, je to jeho ústavní darebáctví. Ústava je naprosto jasná,“ domnívá se v tomto případě Dienstbier a poukazuje na nálezy Ústavního soudu, kdy by se mělo konat bez zbytečného odkladu. „Ta situace, kdy prezident nekoná, je delší než měsíc,“ poznamenal Dienstbier.

Dienstbier věří, že se ČSSD zachová zásadově a že ve chvíli, kdy schůzka mezi předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem neskončí odvoláním ministra kultury Antonína Staňka, nebude sociální demokracie zůstávat v nedůstojné pozici ve vládě. A to také za předpokladu, že Babiš nepodá kompetenční žalobu na prezidenta v celé věci. Tím by premiér podle Dienstbiera dal najevo, že o vládu vlastně nestojí.

„Já už bych z té vlády odešel, od samého začátku jsem byl proti tomu, abychom do ní vůbec vstupovali,“ poznamenal Dienstbier i k tomu, že podle jeho slov v některých hlasováních je také vidět funkčnost koalice ANO + KSČM + SPD. „Já bych zkrátka zareagoval tvrději a dříve,“ dodal.

Předjímat závěry schůzky mezi Hamáčkem, Zemanem a Babišem nechtěl. „Pan premiér Babiš se tváří, že pana prezidenta přesvědčí,“ poznamenal Dienstbier, v případě, že Babiš Zemana nepřesvědčí, měl by podat kompetenční žalobu. A v případě, že ji Babiš nepodá, měla by sociální demokracie bez zbytečného odkladu vypovědět koaliční smlouvu.

Co se týče následné demise ministrů ČSSD, není si jist, zda by ji Antonín Staněk a Miroslav Toman skutečně podali. „Ale nechci spekulovat v tomto směru,“ dodal Dienstbier, že by pak nastala velmi výhodná situace pro premiéra Babiše a prezidenta Zemana.

Dienstbier se zároveň obul do ministra Staňka, kdy se domnívá, že postup současného šéfa resortu kultury není zcela korektní. Zároveň dodal také to, že premiér Andrej Babiš se bojí předčasných voleb víc než ČSSD.

