Útok Bakalova tisku na psychiatra Höschla. Jde o donášení na Ivana Havla

Höschl přiznal, že s komunistickou Státní bezpečností spolupracoval a pravděpodobně jí prozrazoval víc, než musel, ale prozradil také, že když pracoval na psychiatrii, pomohl některým lidem získat modrou knížku, aby nemuseli na dva roky na povinnou vojenskou službu nebo lidem dopomohl k invalidnímu důchodu. A celou dobu se bál, že to praskne.

Komentátor Kamberský se pozastavil nad způsobem, jakým celou kauzu prezentoval web Aktuálně.cz z nakladatelství Economia miliardáře Zdeňka Bakaly. Psali, že Höschl donášel StB, což není pravda. „Fakta jsou jasná: Cyril Höschl nikdy žádnou spolupráci s StB nepodepsal. Žádné hlášení StB nesepsal. Má negativní lustrační osvědčení. Nebyl agentem, naopak: StB jej chtěla zverbovat, byl pro ni kandidátem spolupráce, měl takzvané céčko. V této kategorii evidovala StB i Václava Havla a tisíce dalších. Byli to lidé, které se tajní pokoušeli zlákat – a neuspěli,“ napsal k tomu Petr Kamberský.

Za spolupráci s StB kritizuje Höschla např. publicistka Monika Le Fay, rodným jménem Monika Elšíková.

Naproti tomu Petr Kamberský se psychiatra zastal. Na jedné straně se vyjadřuje k řadě témat od politiky až po klima, což Kamberskému přijde zvláštní, ale to podle něj ještě není důvod účtovat s Höschlem způsobem, jaký vidíme dnes. Kamberský zdůraznil, že StB psychiatra jen lákala ke spolupráci, ale agenta z něj neudělala. Přesto se dnes v médiích objevují. Kupříkladu Blesk.cz tvrdí, že Höschl vyzradil tajemství Havla.

„Kdybychom chtěli Höschlovi jakobínsky vyčítat, že se s StB vůbec bavil, museli bychom stejně popravit velkou část disentu i „šedé zony“. Představa, že každý člověk zamkne svá ústa na zámek a jako Old Shatterhand neřekne ani slovo, je úplně pitomá, ahistorická a naivní. Lze se jistě bavit o tom, jak moc dobře, či špatně tuto hru Höschl s estébáky hrál. On sám říká, že se bál, aby mu StB nepřišla na to, že vyrábí pro některé disidenty modré knížky a invalidní důchody – a že v rámci „krytí“ této své činnosti se s estébáky asi bavil moc a řekl příliš. Ale to, s prominutím, ať posuzují ti, kdo prošli stejnou situací, případně ti, kdo by mohli být postiženi. Ale nazývat to ‚donášením StB‘? V roce 2019 jsme všichni strašně chytří. Moc dobře víme, co měli jiní lidé před čtyřiceti lety dělat jinak, lépe a odvážněji,“ uzavřel svůj text komentátor.

