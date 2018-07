Útok migrantů na Španělsko? Braňte se, jinak je to konec Schengenu, stojí v LN

„Malé enklávy jiných suverenit či politických systémů mají pestrý význam. Ukazuje to britský Gibraltar ve Španělsku, bývalý britský Hongkong a bývalé portugalské Macao v Číně (uchovaly si politickou pluralitu, Macao i hazard) i španělské enklávy Ceuta a Melilla v Maroku. Ve čtvrtek si vrháním nehašeného vápna a improvizovanými plamenomety prorazilo cestu do Ceuty 600 migrantů z Afriky,“ poznamenal Petráček s tím, že v celkovém rozsahu migrační krize je to jen detail, přesto to však o něčem vypovídá.

„Ceuta a Melilla jsou integrální součástí Španělska i schengenského systému,“ říká dále Petráček s tím, že jsou to jediná místa vedení vnější hranice EU na africkém kontinentu. „A zároveň jediné případy, kdy Afričané tuto hranici překračují ne jako z moře vylovení uprchlíci, ale coby útočníci. Nebo by snad měli být rovněž zachraňováni, aby si třeba neublížili vlastními plamenomety?“ zeptal se Petráček.

Podle jeho slov by občané EU měli vědět, jak se k tomu vysloví unijní orgány. Je plot na španělské vnější hranici EU stejně odsouzeníhodný jako ten na maďarské vnější hranici? Pokud ano, pokud tu neplatí dvojí metr vůči Madridu a Budapešti, mělo by být Španělsko za svůj plot kritizováno právě tak tvrdě jako Maďarsko. Mělo by se říci i to, před jakou válkou tito běženci přes Maroko prchají,“ sdělil Petráček.