Útok na Babiše, jde to do rodiny. „Velká prasárna!“ Kalousek to schytal. A hned po něm senátor Smoljak. „Chucpe!“

V politice bývá běžné, že se do ní zatahují rodinné spory, protože je v ní jakýkoli útok dobrý. „Ale použít syna, aby poplival svého otce, je opravdu velká prasárna,“ reaguje mediální expert Jiří Mikeš na to, jakým způsobem Miroslav Kalousek a spol. zneužívají vztahu mezi Andrejem Babišem mladším a jeho otcem. Přesto se domnívá, že ve výsledku nebude procento lidí, kteří se chystají Andreje Babiše a jeho hnutí volit, nijak otřeseno. Otřeseno bude podle něj jen svědomí Miroslava Kalouska, pokud ještě nějaké má. Proto bývalému předsedovi TOP 09 doporučuje vrátit se do politického hrobu nebo k vystupování v České televizi, která mu fandí, jak může.

Vcelku poklidné vody české politiky před horkou fází předvolební kampaně v těchto dnech trochu svérázně čeří Andrej Babiš mladší, premiérův syn z prvního manželství. Dává o sobě vědět nejen na sociálních sítích, kde se snaží odradit své sledující od volby svého táty, ale pozornosti se mu dostává i ve standardních médiích. Stačí, když na Moravě paroduje svého otce, když se předvádí v tričku s nápisem NE nebo když se setkává s politiky, jejichž averze vůči premiérovi nemá hranic. „To je velice nešťastné. V politice sice bývá běžné, že se do ní zatahují rodinné spory, protože v ní je jakýkoli útok dobrý. Ale použít syna, aby poplival svého otce, je opravdu velká prasárna,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš, uznávaný „guru“ české reklamy.

Podle něj je tato vysloveně podpásovka už součástí volební kampaně, v níž se bude postupně přitvrzovat a docházet i na soukromé záležitosti. „Ale Češi nejsou hloupí, ve svém životě se mnozí setkali s různými podivnostmi ve svých rodinách a dokáží se zorientovat. V poslední době se také ukazuje, jak je tažení proti Andreji Babišovi neúspěšné. Hnutí ANO už zase v předvolebních průzkumech vede, zvyšuje náskok a je pravděpodobné, že volby zase vyhraje. Navíc když někdo takhle využívá vnitřních záležitostí v rodině a dává meč do ruky synovi proti otci, tak jak si potom může někdo takových lidí vážit,“ poukazuje lektor komerčních komunikací na Vysoké škole ekonomické v Praze na pokleslé chování některých politiků.

Kdyby nebyl dezorientovaný, proti tátovi by veřejně nešel

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 1% Hana Lipovská (Volný blok) 75% Josef Nerušil (SPD) 12% Kateřina Stojanová (Piráti) 3% Matěj Stropnický (ČSSD) 6% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 3% hlasovalo: 10548 lidí

Politolog Jan Kubáček nedávno upozornil, že se změnil způsob, jakým premiérův syn komunikuje, a že ta komunikace má nyní profesionální charakter. „O tom, že Babiše mladšího někdo tzv. vodí, se nedá pochybovat, to je jasné. Vzpomínám si, jak jsme si svého času před tiskovými konferencemi nacvičovali odpovědi na otázky a pak jsme je z 90 či 95 procent také dostali, byli jsme připravení, jak odpovídat. Určitě má někoho, kdo mu radí. Ale může narazit, když na nějaký mítink dorazí sociolog typu Hampla nebo novinář jako Petr Žantovský a začnou mu klást otázky, na které nebude připravený. Ale kdyby byl rozumný, a ne dezorientovaný, tak proti vlastnímu tátovi nepůjde, byť by ho neměl rád, že ho třeba vykopl z rodiny nebo něco takového. Ale tohle je proti přirozenosti,“ říká bývalý ředitel Asociace reklamních agentur.

Kalousek by se měl vrátit do politického hrobu a do své ČT

Setkáním s Andrejem Babišem mladším se v uplynulých dnech pochlubili politici, kteří se zrovna dvakrát velké přízni a respektu u veřejnosti netěší. Jednak to byl senátor David Smoljak, řeporyjský starosta Pavel Novotný a politik ve výslužbě Miroslav Kalousek, který si s ním zašel na pivo. „Už sestava těch, s nimiž se mladý Babiš setkal, vypovídá dost jasně o tom, jak na tom ten nešťastný synek pana Babiše je. Pokud je to tak, jak tvrdí jeho táta, že je duševně nemocný, pak ti lidé, kteří toho využívají, ho svým způsobem ničí a srážejí do ještě hlubší deprese a ještě většího neštěstí, než ve kterém byl,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Jiří Mikeš.

Je přesvědčen, že především Miroslav Kalousek to divadýlkem s potomkem svého úhlavního rivala opravdu přehnal. „To je vyslovená sprosťárna využít dezorientovaného a nešťastného syna proti jeho otci. Ale jsem přesvědčen, že se to proti bulvárnímu politikovi obrátí, hlavně až lidé poznají, jak je na tom mladý Babiš duševně. Třeba i dojde k osvícení rozumu pana Kalouska, ale ta šance, jak se zdá, je vskutku velice malá, protože tohle opravdu přehnal. Myslím, že by se měl vrátit do politického hrobu nebo k vystupování v České televizi, která mu fandí, jak může. Každopádně se tímto počínáním dostal na velice tenký politický led a tahle hloupost mu neprojde. Znovu opakuji, že na otce se neplive, stačí ho ignorovat,“ zdůrazňuje mediální expert.

V politické reklamě jde jen o to získat hlasy a napakovat se

Anketa Co vy a Šlachtovo hnutí Přísaha? Budu Přísahu volit 14% Zvažuji, že budu Přísahu volit 17% Moc se mi to nezamlouvá 22% Banda fízlů a psychopatů 47% hlasovalo: 4619 lidí

Přitom je ale přesvědčen, že využití premiérova syna v kampani nebude něčím, co by mohlo výsledek voleb významněji ovlivnit. „Pár lidí to může od volby hnutí ANO odradit, ale někoho jiného to může zase přivést. Ve výsledku nebude procento lidí, kteří se chystají Andreje Babiše a jeho hnutí volit, nijak otřeseno. Otřeseno bude jen svědomí pana Kalouska, pokud ještě nějaké svědomí má. Politická propaganda nebo reklama nemá žádnou etiku. V etických kodexech komunikací na Západě včetně českého etického kodexu není ani jedna věta o politické reklamě, protože jsme vždy věděli, že to je velký podvod a že tam neplatí žádné zásady slušnosti, čestnosti, poctivosti či odpovědnosti vůči společnosti. Tam jde jenom o to získat hlasy a pak se prostě napakovat,“ dodává pro ParlamentníListy.cz odborník na propagaci Jiří Mikeš.

