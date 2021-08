Útoky na Maláčovou... Kdo tady chce pohřbít sociální demokracii? Bývalý premiér vytáhl jméno novináře z pražské redakce. Podívejte, co píše

„Pokud dnes Maláčová se svým poradcem Stropnickým navštěvuje fabriky a další zaměstnance, aby zjistila, jak jsou dodržovány pracovně právní a jiné předpisy, je to krok správným směrem. Zaměstnanci konečně vidí, kdo je schopen se jich zastat. Že to není miliardář, ale socialisté, kteří toto vždy měli v popisu práce, jenomže na to v sobotkovských časech zapomněli,“ připomíná expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek. A vysvětluje i dění v jihomoravské ČSSD.

Jiří Paroubek si ve svých textech publikovaných na serveru Vaše věc všímá ataků vůči ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové kritizujících její kontrolní akce Férová práce. „Tyto kontroly, které dělá Inspektorát práce a cizinecká policie, ukazují, že závady u řady zaměstnavatelů jsou. Je to správná akce a pokud ji chce svojí přítomností také ministryně práce, je to naprosto v pořádku. Kdo jiný by se měl starat o zaměstnance než právě ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud je z toho někdo nervózní, jenom ukazuje v praxi, jaký je v uvozovkách přítel lidu,“ konstatoval expremiér pro ParlamentníListy.cz.

„Senátoři, kteří proti tomu vystupovali, si zřejmě neuvědomují, že zaměstnanci mají také právo na nějakou ochranu a že pokud je problém se zaměstnáváním nelegálních pracovníků, tak by je to mělo zajímat. A také míra nezaměstnanosti, která zejména díky ministerstvu práce a sociálních věcí a jeho programům zůstává na velmi přijatelné úrovni,“ vysvětlil. V textu na Vaší věci k tomu píše: „Jaký hysterický povyk se kolem této akce strhl, to nemá obdoby. Jako by měly všechny kontrolní orgány, které se snad odváží prověřovat pracovní podmínky zaměstnanců, zůstat zalezlé a nečinné. Přitom úřady jako je Inspektorát práce a cizinecká policie si platíme také mimojiné proto, aby byla zajištěna právě ochrana českých zaměstnanců. Před bossingem, nedůstojnými pracovními podmínkami, dále pak dodržování bezpečnosti práce, nezaměstnávání ilegálních pracovníků z ciziny na úkor našich lidí a desítky dalších okolností a podmínek.“

Určitá část politické scény by si přála, aby sociální demokracie propadla

Do Jany Maláčové se kriticky obul i komentátor Práva Alexander Mitrofanov. „Jana Maláčová zapadá do jednoho z archetypů, který má tento elektorát zabudovaný v podvědomí. Model xantipa je pro něj důvěrně známy. Chová se dominantně ve stylu Jany Bobošíkové. Dokonce zevnitř její strany zazněla kritika, že by neměla vystupovat jako trestající ředitelka, ale jako chápající tetka, tedy vzor Alena Schillerová,“ napsal komentátor.

K tomu ale někdejší premiér podotýká své. „Kdokoliv se v sociální demokracii projevuje dynamičtěji v posledních dvaceti letech, tak ho Mitrofanov napadá. Tentokrát už to byly argumenty, které byly víceméně jenom skandalizujícího charakteru, bez jakékoliv věcné opory ve vztahu k Janě Maláčově, takže jsem se jí musel zastat. Tohle není korektní publicistika, co předvedl Mitrofanov, jsou to osobní útoky na jednoho z mála politiků sociální demokracie, který má určitou dynamiku, chce se zastávat zaměstnanců a pracovat pro ně. Je to vyjádření toho, že je zde určitá část politické scény, která by si přála, aby sociální demokracie propadla ve volbách,“ okomentoval pro ParlamentníListy.cz Jiří Paroubek.

Tématu se věnoval i na Vaší věci. „Jana Maláčová podle mého názoru vystupuje intelektuálně a emocionálně naprosto vyváženě. Není nudná a přitom konzistentně dlouhodobě přichází s návrhy i nápady, jak zlepšit situaci „obyčejných lidí.“ Jinak řečeno tradičních voličů sociální demokracie. Tedy důchodců, zaměstnanců, matek s dětmi atd.,“ uvedl. Pokud dnes Mitrofanov útočí na Maláčovou se Stropnickým, vidí v nich dle Paroubka on nebo jeho loutkovodiči silný potenciál, který může zhatit představy o pádu sociální demokracie do propasti, který by si někteří lidé přáli. „Pokud na Maláčovou útočí Mitrofanov, jde Maláčová po správné cestě. To znamená k zisku mandátu v Praze pro ČSSD a také k odstranění slabého místa politiky ČSSD, kterým Praha po dlouhá léta pod vedením Pocheho, Petříčka a podobných byla,“ domnívá se.

„Pokud dnes Maláčová se svým poradcem Stropnickým navštěvuje fabriky a další zaměstnance, aby zjistila, jak jsou dodržovány pracovně právní a jiné předpisy, je to krok správným směrem. Zaměstnanci konečně vidí, kdo je schopen se jich zastat. Že to není miliardář, ale socialisté, kteří toto vždy měli v popisu práce, jenomže na to v sobotkovských časech zapomněli,“ připomněl.

Mohli si to rozdat s Onderkou na férovku

Anketa Co vy a Šlachtovo hnutí Přísaha? Budu Přísahu volit 14% Zvažuji, že budu Přísahu volit 18% Moc se mi to nezamlouvá 22% Banda fízlů a psychopatů 46% hlasovalo: 5698 lidí Rušno je v jihomoravské ČSSD, kde odstoupil z kandidátky starosta Brna-Líšně Břetislav Štefan a někteří další. Jak tuto situaci vidí Jiří Paroubek? „Škoda, že pan Štefan nezůstal na kandidátce. Mohl by si to rozdat na férovku s Romanem Onderkou. Myslím, že by to asi nevyhrál, ale právě této konfrontace se asi bál. Onderka má určitý vliv na veřejnost, může být přínosem pro volební výsledek sociální demokracie než jeho sok, který posun na kandidátce směrem dolů neunesl. Přitom třetí místo na kandidátce není vůbec nic špatného a kdyby dělal individuální kampaň, mohl alespoň zkusit získat preferenční hlasy. Tak jak se to podařilo před čtyřmi lety Onderkovi, který dokonce ze zadní pozice přeskákal tehdejšího premiéra Sobotku, což byla velká Sobotkova osobní prohra,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.

„Domnívám se, že kdyby Štefanova družina byla ochotná dát Onderku na nějakou zadní pozici kandidátky, došlo by k témuž. Neponechávali tedy věc náhodě a Onderku vyhodili z kandidátky vůbec. Což je úplně nekorektní ve vztahu k prvnímu místopředsedovi strany, bývalému dlouholetému úspěšnému primátorovi Brna, člověku, který může přinést straně hlasy. To je nepochopitelné, destrukce sobotkovského charakteru,“ konstatoval.

Na Vaší věci v článku s názvem Podrazáci a také demokraté připomněl vlastní zkušenost před čtyřmi let, kdy jednal s krajskou organizací ČSSD v Libereckém kraji o jeho případné kandidatuře v čele kandidátky v tomto kraji. „Až došlo ke konzultaci vedení kraje s ústředím. Tehdejší předseda strany Sobotka v rámci své genocidní personální politiky sdělil krajským funkcionářům, že pokud budou trvat na mé kandidatuře, tak do čela krajské kandidátky dosadí někoho z Prahy. Když jsem se o Sobotkově vyjádření doslechl, kandidaturu jsem zabalil a už jsem se o ni nezajímal,“ vzpomněl. Nicméně vedení strany stejně někoho z Prahy na čelo kandidátky dosadilo, tehdejší Sobotkovu blízkou spolupracovnici a ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou. „Je třeba upozornit, že podle tehdejších stanov na to neměl vůbec právo. Skončilo to debaklem,“ uzavřel Jiří Paroubek.

