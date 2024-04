Už nikdy. Vykradení... Návrat druhého důchodového pilíře? V ČT bouře

reklama

Druhý pilíř schválila vláda Petra Nečase v roce 2012, měl zajistit větší zapojení lidí do spoření na dobu, až budou v penzi, následující vláda Bohuslava Sobotky ale druhý pilíř zrušila. „Víme přece dobře, proč jsme ho zrušili. A já jsem na to hrdý. Nechtěli jsme v žádném případě oslabit průběžný pilíř, který je spravován státem, je to nejspolehlivější instituce,“ vysvětloval Zaorálek v pořadu Události, komentáře.

Zaorálek také jako argument pro tehdejší zrušení druhého pilíře zmínil analýzy, které dokládaly jeho nefunkčnost ve světě.

„Kdyby nešlo o tak důležitou věc, cítil bych určité zadostiučinění, ale ne škodolibé,“ navázal na jeho slova Pospíšil, který byl ministrem zahraničí v Nečasově kabinetu. Sociální demokraté a hnutí ANO tehdy podle něj nedali reformě ani šanci, aby se rozběhla.

„Důchodová reforma se stala obětí parlamentní kampaně, byla kritizována, aniž by její zákony byly účinné. Poté, co Sobotka reformu začal kritizovat, aniž by už fungovala, tak se do ní lidé nepřihlásili,“ pokračoval Pospíšil s tím, že je nutné nyní nastavit pravidla tak, aby to nevedlo k oslabování prvního pilíře.

Zděšení nad návratem druhého pilíře vyjádřil i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Už nikdy druhý pilíř, už nikdy vykradení peněz z průběžného systému, už nikdy vrhnutí těchto peněz do soukromého,“ zdůraznil.

Výsledkem by podle něj byl „ožebračený důchodce“. Lidem se podle něj také zapomíná sdělit to, že aby mělo spoření smysl, musí šetřit čtyři až šest tisíc korun měsíčně po dobu několika desítek let.

Zaorálek k tomu dodal, že zhruba třicet procent lidí nemá šanci si část peněz odkládat. „Vláda si představuje, že když nějaký slévač společnosti Liberty přijde vyčerpaný domů, vezme si Financial Times a bude uvažovat o tom, do jakých akcií své peníze vloží.“ To, co kabinet činí, je podle něj „pseudopomoc důchodcům,“ sdělil s tím, že o penzijní reformě se nedá hovořit bez reformy daňové.

Pro střední třídu a mladší lidi by měl být v Česku systém, který funguje skoro všude ve světě, zdůraznil Pospíšil. „První pilíř odlehčíte a bude více peněz pro ty chudší. Protože část lidí si naspoří a bude mít tak vlastní úspory,“ soudí. Systém, který Sobotkova vláda zrušila, byl podle něj takto koncipován.

„Jestliže se jedná o podpoře toho, aby lidé spořili, musí mít z čeho spořit. Když nemají z čeho spořit, tak je to úplně mimo,“ konstatoval Středula. Souhlasí se Zaorálkem v tom, že je třeba debatovat o reformě daňové.

„Bylo by účelné, aby lidé, kteří si dobrovolně naspořili, měli možnost podílet se na ekonomickém rozvoji České republiky,“ prohlásil Nouza. Na účtech penzijních fondů leží šest set miliard korun. „Bohužel jak je nastavena legislativa, fondy je nemohou ani investovat do Česka,“ dodal.

