Už se řeší i slavní influenceři. Úřad zaklekl na českou firmu

Teď se RRTV rozhodla došlápnout si na platformu HeroHero a chce vědět, proč se tvůrci platformy ještě neregistrovali.

„Rada [...] žádá společnost Herohero [...] o podání vysvětlení, z jakého důvodu radě doposud neoznámila poskytování služby platformy pro sdílení videonahrávek HeroHero, dostupné na internetové adrese herohero.co. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení do 24. ledna 2025,“ uvedl regulátor v dnešní tiskové zprávě, a to s odkazem na zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek z roku 2022, napsal server Mediář.

Server také hned vykreslil, kdo na platformě působí.

„HeroHero je nejpopulárnější předplatitelskou platformou na českém trhu, svá videa přes ni distribuují například Čestmír Strakatý s víc než 9 500 předplatiteli, Martin Mikyska alias Mikýř momentálně zhruba s 5 600 abonenty či třeba Agáta Hanychová s Ornellou Koktovou s více než 6 500 odběry. Službu založil Vojtěch Otevřel proto, ‚aby bylo jasné, že někdo produkuje něco hodnotného, dává do toho energii, čas a peníze, a druhá strana mu za to dává adekvátní ohodnocení‘,“ jak před časem řekl Mediáři.

Podle nezávislého publicisty Michala Půra „končí sranda“, když se RRTV zaměřuje i na platformy, jako je HeroHero.

Společnost na obranu svobody projevu položila v této souvislosti několik otázek.

„Ví se už, jak o transpozici směrnice do českého práva hlasovali poslanci jednotlivých stran? A jak je tato směrnice vymáhaná v dalších zemích EU? Základní informace pro seriózní diskusi. Plus by bylo dobré konečně zahájit celospolečenskou debatu, jak se bránit unijní legislativě, která ohrožuje svobodu projevu. Je na to nejvyšší čas. Každou chvíli hrozí, že poslanci schválí DSA a brzy přijde EMFA.

