Uzavření hranic, roušky? Podívejte se, jak by koronavirovou krizi řešili starší občané. A naopak ti mladší

Při zvládání koronavirové krize si dle průzkumu názorů české veřejnosti nejlépe vede náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Uvádí to server mediaguru.cz. „Romana Prymulu a místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka hodnotí nejlépe lidé s vysokoškolským vzděláním a Pražáci. Premiér Andrej Babiš je hodnocen lépe mezi lidmi nad 60 let a lidmi bez maturity,“ uvedl server. 47 % dotázaných si myslí, že vláda situaci podcenila a nezareagovala včas.

Na serveru mediaguru.cz vyšel článek, že dle průzkumu Evropského národního panelu, což je společnost, která vznikla spojením tří výzkumných agentur – STEM/MARK, NMS Market Research a Nielsen Admosphere, si téměř polovina českých občanů myslí, že vláda situaci s koronavirem podcenila a nezareagovala na ni včas.

Nejlépe si dle průzkumu názorů české veřejnosti vede náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Nejhůře hodnotí respondenti počínání prezidenta Miloše Zemana. Po Prymulovi situaci zvládá nejlépe Jan Hamáček a poté premiér Andrej Babiš. „Romana Prymulu a místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka hodnotí nejlépe lidé s vysokoškolským vzděláním a Pražáci. Premiér Andrej Babiš je hodnocen lépe mezi lidmi nad 60 let a lidmi bez maturity,“ uvedl server.

Co se týče zajištění pomůcek – roušek, respirátorů, ochranných obleků či plicních ventilátorů, tak považuje reakci vlády za přiměřenou polovina dotázaných. To, že vláda situaci podcenila a nezareagovala včas si myslí 47 % dotázaných. Pouze 2 % dotázaných si myslí, že vláda byla na situaci připravena. Reakci vlády hodnotí hůře lidé do 44 let. Naopak mezi lidmi ve věku nad 60 let si pouze třetina myslí, že vláda situaci podcenila.

Dále se průzkum zabýval tím, jaká tři opatření by respondenti zvolili, pokud by byli na místě lidí, kteří rozhodují o ochraně občanů před současnou pandemií. Výsledky byly takové, že 65 % respondentů by uzavřelo hranice, 49 % by zavedlo povinné roušky a 43 % by omezilo volný pohyb osob. Pro zákaz velkých sportovních akcí či uzavření škol by se rozhodlo 34 %. Mezi lidmi do 44 let by pětina byla pro úplný zákaz vycházení, lidé nad 60 let výrazněji podporují uzavření hranic (69 %) či nošení roušek (55 %).

A kdy se žáci a studenti vrátí do škol? Polovina dotázaných si myslí, že až po letních prázdninách. Přibližně polovina by omezila prázdniny; 35 % je proti omezování prázdnin. Pro omezení prázdnin jsou častěji muži a lidé nad 60 let, vyplynulo z průzkumu.

Výzkum probíhal na základě online dotazování. Zúčastnilo se ho 1484 osob reprezentujících obecnou populaci ve věku od 15 let.

