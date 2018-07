V Anglii teď řeší zásadní problém: Domácí agresivitu fotbalových fanoušků

Fotbal podle tvůrců kampaně vyvolává v lidech různé emoce. V mnoha případech, zvláště když oblíbený tým prohraje, je to vztek. A tento vztek se pak může přelít až do domácího násilí. Výzkum z Lancasterské univerzity objevil, že úroveň domácího násilí v Anglii stoupá v průměru o 26% když Anglie hraje zápas. A pokud prohraje stoupne množství těchto smutných událostí až na 38%. Tato data pocházejí z policejních záznamů ze světových šampionátů v roce 2002, 2006 a 2010.

Proto se Národní centrum pro boj s domácím násilím v Británii rozhodlo vést osvětovou kampaň proti domácímu násilí právě teď. Úspěšné tažení anglické reprezentace mistrovstvím světa v Rusku totiž vyvolává obavy z dalšího nárůstu násilí. Na boj proti násilí na ženách mohou zájemci přispět prostřednictvím dárcovské smsky nebo prostřednictvím převodu větší částky na účet centra.

„Nikdo si nepřeje vítězství Anglie tak jako ženy. Míra domácího násilí stoupá až na 38% po prohře," zní text tohoto Tweetu.

