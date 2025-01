V EU chystají další způsob, jak tlačit Green Deal. Není úniku

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3527 lidí svým klientům tak sčítala, jak je „ekologicky náročné“ jejich žití. Mnozí lidé se tak od banky dozvěděli, že údajně vyprodukovali během jediného měsíce dokonce tuny emisí CO 2 nákupy potravin či volnočasovými aktivitami, a vše jim pak banka kromě aplikace poté připomenula i v rámci výpisu s přehledem uhlíkové stopy a varováním před činnostmi, jež mohou „způsobit okyselování oceánů, které může poškodit mořské živočichy a narušit oceánské ekosystémy“.



„Věděli jste, že váš domácí wi-fi router může přispívat k vaší uhlíkové stopě? Ve skutečnosti wi-fi router v průměru vyprodukuje přibližně 380 g CO 2 za rok. Celkově používání internetu představuje 3,7 % celosvětových emisí (což je více než veškerá letecká doprava na světě),“ poučovala Raiffeisen Bank klienty dále i v souvislosti s jejich používám internetu, za což sklidila nemalou vlnu negativních ohlasů.



Mimoto Raiffeisen Bank přechází i k činům a pravidelně podporuje akci Do práce na kole, jejímž cílem je „motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy“.

Pěšky mají klienti Raiffeisen Bank chodit i v případě, že si ráno zašli do kavárny. „Věděli jste, že jediný šálek kávy z vaší oblíbené kavárny může vyprodukovat až 1 kg CO 2 ? Pokud to chcete kompenzovat, zvolte na příštích 7 km chůzi místo jízdy autem,“ dozvěděl se od banky například novinář Luděk Staněk, jak má „vykompenzovat“ šálek kávy z kavárny.

Miluju @RaiffeisenCZ . Uz proto, ze se uz napotreti snazim zrusit docasnej ucet a zase se to nepovedlo. Takze jsem v aplikaci hledal telefon na nejakyho “poradce” a nasel tohle. Kazdopadne mam napad. Co kdyby vy jste sli s timhle virtue signallingem do hajzlu ….pesky samozrejme?… pic.twitter.com/Y6BmS7Mawv — Ludek Stanek (@LudekStanek) January 28, 2025

Zdaleka však není jedinou finanční institucí školící své klienty. „Premiantem“ v tomto ohledu je z bank působících v Česku Komerční banka (KB), která lidem radí například investovat peníze do „odpovědných“ společností či aby se dopravovali „s respektem k budoucnosti“, a neusedali tak do svých vozů. „Zkuste proto namísto auta vyrazit do práce hromadnou dopravou. Při nákupu nového vozu dejte šanci elektromobilům,“ píše banka svým klientům.

Nejen to. KB mimo tyto rady navazuje i na svou předvánoční kampaň z roku 2021, kdy zkoušela přes sérii videí vychovávat české občany k udržitelnějším Vánocům a doporučovala jim odpustit si i klasické štědrovečerní jídlo. „Kdyby třeba jen část z nás vyzkoušela nějakou jinou variantu, třeba jenom jednou, na zkoušku, během jednoho dne, jednoho večera, by se snížila uhlíková stopa o pořádný kus,“ slibovala tehdy influencerka Lucie Zelenková oslovená Komerční bankou. Právě podobně nyní instituce doporučuje svým zákazníkům, aby se opět u stolu uskromnili.



„Zkuste snížit konzumaci masa. Alespoň o pár porcí,“ hlásá KB. „Zejména produkce červeného masa je ekologicky velmi náročná. Omezení jeho konzumace tak může mít významný dopad na snížení vaší uhlíkové stopy,“ vysvětluje v jednom z mnoha doporučení kroků pro klienty „směrem k udržitelné budoucnosti“.





„Zeleně“ myslí dle svých webových stránek rovněž ČSOB a podobnou cestu doporučuje i svým klientům, jimž nabízí, po vzoru konkurence, také výpočet jejich uhlíkové stopy v oblasti bydlení, jídla a dopravy, po němž přichází i s doporučeními přímo na míru.







Banka vysvětluje také, „proč by vás to mělo zajímat“. „Skleníkové plyny, které lidé uvolňují do atmosféry, jsou hlavní příčinou klimatické změny a nárůstu průměrných teplot. Hlavním skleníkovým plynem je CO 2 (oxid uhličitý),“ uvádí a dodává, že vyplnění její kalkulačky zabere asi osm minut.



Proč banky „školí“ své klienty?

Odpověď, proč se tak děje i přes pravidelnou kritiku ze strany klientů, však může být ve skutečnosti složitější. Že mají banky jít tímto směrem, totiž radí zejména jejich mateřské společnosti v zahraničí, které k takovým krokům vede – kromě hodnocení, jako je ESG – i posuzování ze strany regulátorů včetně Evropské centrální banky, jejíž vedení podobné akce vítá.



Zatímco americké banky po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu své „klimatické odhodlání“ mírní a opouštějí závazky klimatické neutrality, v Evropě se tak podle člena výkonné rady ECB a místopředsedy její dozorčí rady Franka Eldersona dít nemá a banky se mají naopak v klimatických otázkách angažovat stále více.

„Nechci být příliš skleslý, ale víme, že s nárůstem teploty se blíží klimatické zlomové body. Kam to povede? Pohled na obrázky Kalifornie vám dává určitou představu. Kromě obrovského lidského utrpení to má také obrovské ekonomické a finanční důsledky. Představte si, že jste banka, která drží hypotéky na domy, které ve velkém shořely,“ tvrdí Elderson, že za požáry v Kalifornii stojí zejména klimatická změna, a proto je třeba, aby evropské banky pokračovaly ve svém tažení za klimatickou neutralitu.

Klimatická rizika podle něj musí akcentovat i samotná Evropská centrální banka a řídit se rozhodnutím unijních politiků. „Neděláme politiku týkající se klimatu nebo přírody, ani bychom neměli; nejsme volení politici. Politici rozhodli o Pařížské dohodě a evropské klimatické politice. Bereme je jako dané a začleňujeme je do našich vlastních úkolů. Musíme tedy zajistit, aby banky byly vůči tomuto typu rizika odolné. A musíme zachytit význam těchto rizik pro naši měnovou politiku v našich ekonomických modelech,“ pokračoval.



Klima podle něj sice „není v současné době v určité části politického spektra v módě“, ale ECB jej nesmí ignorovat. „Realita nakonec vždy zvítězí nad zbožnými přáními. Lidé mohou klamat sebe i ostatní, ale nakonec narazíte na realitu,“ dodal Elderson.

Právě proto by podle něj měly unijní banky angažovat i své klienty. „Pokud jsou naše banky dobré v tom, že pomáhají svým zákazníkům s dekarbonizací a ve financování přechodu k čisté nule, pak mají lepší pozici než konkurenti, kteří ještě musejí projít celým tímto procesem,“ shrnul člen výkonné rady ECB a odkázal se na rizika, jimiž jsou podle něj kvůli klimatické změně „domy v plamenech“ jako v Los Angeles.



Právě tlak ze zahraničí na banky působící v Česku, aby klimatická rizika akcentovaly svým klientům, je podle ekonoma Vladimíra Pikory tím, co celou věc u nás akceleruje. „Nepozoruji, že by to samé dělaly banky pod českým vlivem,“ podotýká ekonom pro ParlamentníListy.cz s tím, že je u nás cítit značná poptávka po tom, aby čeští miliardáři založili další vyloženě českou banku, jež by byla konkurencí pro zahraniční finanční ústavy. „Předpokládám, že taková banka rozhodně nebude pokrokářská a nebude svým klientům měřit uhlíkovou stopu a místo toho se bude starat o jejich peníze,“ doplnil.



Zahraniční banky si podle něj „spletly byznys a považují politiku za něco důležitějšího, než je starání se o peníze klientů“.

Konec podobných tlaků by podle něj mohl v budoucnu přijít do Evropy právě prostřednictvím změn ve Spojených státech. Pikora zdůraznil, že namísto „zelených nesmyslů“ v USA tamní podniky mění své zaměření na to, co jim vydělává. „Takže si myslím, že i evropské firmy – a to nejenom banky – budou tohle postupně opouštět,“ shrnul ekonom.

