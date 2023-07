V Izraeli demonstrovalo proti vládnímu návrhu soudní reformy přes 200.000 lidí

Přes 200.000 lidí se v sobotu účastnilo v Izraeli protestů proti soudní reformě, kterou prosazuje vláda Benjamina Netanjahua navzdory široké kritice, že tím ohrozí izraelskou demokracii. Počet účastníků odhadl server The Times of Israel.

reklama

Desetitisíce protestujících se v sobotu připojily k masovému pochodu ke Knesetu v Jeruzalémě v rámci poslední snahy koalice, která se chystá schválit zákon, jenž by omezil soudní dohled nad jejími rozhodnutími, píše server The Times of Israel.

Masové protesty se v Izraeli proti soudní reformě konají od ledna, zatím největší se odehrály 11. března, kdy se jich účastnilo na 300.000 lidí. Nejvíce demonstrantů dnes večer vyšlo jako obvykle do ulic v Tel Avivu, podle serveru The Times of Israel asi sto tisíc. Na 85.000 se shromáždilo v Jeruzalémě před parlamentem, který má v neděli začít jednání, na němž zřejmě v pondělí schválí definitivně první klíčovou část soudní reformy - zákon, který omezí pravomoce nejvyššího soudu. Menší demonstrace se konaly i v dalších izraelských městech.

K pozastavení schvalování reformy už několik měsíců vyzývají i rezervisté izraelské armády. V pátek ji vládě adresovalo na 1140 vojáků letectva v záloze, dnes několik stovek rezervistů vojenského zpravodajství a večer oznámila protestní skupina Brothers in Arms, že 10.000 vojáků v záloze, které zastupuje, odmítá službu na protest proti soudní reformě. Dnes se na stranu rezervistů postavila i více než desítka bývalých náčelníků generálního štábu a bývalých šéfů tajných služeb, včetně expremiéra a exministra obrany Ehuda Baraka.

Výzvu k zastavení schvalování soudní reformy a zahájení jednání o kompromisním návrhu s opozicí adresoval opakovaně vládě i prezident Jicchak Herzog. Netanjahu ji koncem března vyslyšel poté, co návrh reformy kritizovalo i několik poslanců z jeho strany. Jednání s opozicí ale nevedla ke kompromisu.

