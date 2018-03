V Maďarsku skončilo vojenské cvičení skupiny V4

Maďarský ministr obrany István Simicskó ocenil jako příkladnou spolupráci armád zemí Visegrádské skupiny (V4). Řekl to novinářům u příležitosti posledního dne společného vojenského cvičení těchto zemí, které se předchozích deset dnů konalo u maďarského města Szolnok. Informovala o tom maďarská tisková agentura MTI. Zprávu převzala ČTK.

Simcskó dnes rovněž připomněl, že Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko spolupracují jako partneři v NATO na zlepšení bezpečnosti Evropské unie a slouží společně v různých misích.

Cvičení speciálních sil zemí V4 se pod kódovým označením Visegrad 4Sight 2018 konalo u města Szolnok od 19. března. Jeho cílem bylo vyměnit si zkušenosti, které vojáci členských zemí získali při zahraničních misích.

V Budapešti se tento týden sešli i ministři obrany zemí V4

Začátkem tohoto týdne navštívili cvičení i náčelníci generálních štábů V4, za Česko se účastnil generál Josef Bečvář. Náčelníci generálních štábů V4 se v pondělí a v úterý sešli v Budapešti, kde mimo jiné hodnotili nynější předsednictví Maďarska ve V4, které končí v červnu.

Náčelníci generálních štábů diskutovali o bezpečnosti ve střední Evropě i společných projektech. Jednali také o přípravě společné bojové pohotovostní skupiny V4, která má v rámci EU fungovat od července do prosince 2019. Podobnou bojovou skupinu V4 tvořili vojáci zemí V4 už v prvním pololetí 2016, kdy byli připraveni k nasazení do krizové situace kamkoli na světě do vzdálenosti 6000 kilometrů od Bruselu.

V Budapešti se tento týden sešli i ministři obrany zemí V4 spolu s resortními kolegy ze Slovinska, Chorvatska a Rakouska, za ČR se zúčastnila ministryně Karla Šlechtová. Šlo o schůzku v rámci Středoevropské obranné spolupráce (CEDC), ministři hovořili mimo jiné o dalším zlepšování ochrany vnějších hranic EU či o bezpečnostní situaci na západním Balkánu.

autor: mp