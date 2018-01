V Táboře se dnes setkají stoupenci nové platformy uvnitř ČSSD

20.01.2018 6:35

V Táboře se dnes setkají stoupenci nové platformy uvnitř ČSSD, kterou založili kritici současného vedení strany. Chtějí vést debatu o dalším směřování sociální demokracie poté, co neuspěla v loňských volbách do Sněmovny. Představitelé platformy, mezi které patří bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a bývalý místopředseda ČSSD a někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, žádají přímou volbu předsedy strany a to, aby členové ČSSD přímo rozhodli o případném vstupu do vlády.