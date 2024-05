V USA ponížili Německo. „Okupujeme je, jak je máme brát vážně?“

reklama

Tucker Carlson se zajímal o NATO, kde mají Spojené státy dominantní postavení. Má v dnešní době NATO smysl? Jeffrey Sachs hovořil o tom, že NATO vzniklo jako protiváha Varšavské smlouvě a proti hrozbě sovětské invaze. Tato hrozba ale s rozpadem východního bloku a Sovětského svazu přestala existovat.

„NATO bylo založeno na obranu proti Sovětskému svazu. Proč tedy pokračovalo i po Gorbačovovi a Jelcinovi? Kvůli neokonzervativcům ... Je to náš způsob, jak si udržet hegemonii v Evropě. ... Nikoliv ochrana Evropy, dokonce ani ochrana nás samotných,“ řekl Sachs, podle kterého jde o potřebu Spojených států mít své figurky na evropské šachovnici. Tyto figurky pak představují jednotky NATO.

Carlson chtěl od Sachse slyšet vysvětlení, proč by Německo mělo chtít, aby na jeho území i 80 let po skončení druhé světové války stály americké vojenské základny. Stojí za tím pocit viny z rozpoutání globálního konfliktu? „Proč by to evropské země dopustily? Vy byste chtěl cizí vojska v našem městě?“ ptal se ekonoma. „Existují základní mechanismy, kterým nerozumím. Skutečně, i když se v tom pohybuji více než 40 let a znám všechny vedoucí představitele, znám Schulze i další, nerozumím tomu. Ale když mají USA u vás vojenskou základnu, tak opravdu hodně tahají za politické nitky ve vaší zemi. Opravdu to ovlivňuje politické strany. Opravdu se to vyplácí. Jsem naivní, víte? Němci nejsou. Nejsou v tom svobodnými aktéry. O to jde,“ odpověděl Sachs.

„Okupujeme jejich zemi s vojáky a se zbraněmi, jak bychom je mohli brát vážně? Upřímně, jsou to naše děvky,“ reagoval Carlson ve chvíli, kdy se rozhovor přesunul k výbuchu plynovodu Nord Stream a k tomu, kdo je za to odpovědný. Carlsona zajímal Sachsův pohled na pozadí exploze plynovodu. „USA vyhodily do vzduchu Nord Stream, jak slíbily snad při desítkách příležitostí, ale naposledy to prezident Biden řekl, myslím, že to bylo 7. února 2022. Možná mám to datum trochu špatně, ale on tehdy v prohlášení pro tisk řekl, že jestli Rusové napadnou Ukrajinu, tak Nord Stream končí,“ odpověděl Sachs.

