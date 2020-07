V USA zabavili tuny čínských příčesků. Pocházejí prý z vlasů týraných Ujgurů...

Na iDNES vyšel článek o celní službě v USA, která zabavila čínský náklad třinácti tun příčesků a dalších výrobků z lidských vlasů. Čína čelí podezření, že během výroby zboží byla porušena lidská práva pracovníků. Při výrobě mělo docházet k nucené dětské práci, zabavování mezd a věznění těch, kteří vlasy na příčesky a prodlužování vyráběli.

Celý článek ZDE:

„Během výroby zboží došlo k velmi vážnému porušení lidských práv. Příkaz k zabavení má vyslat jasný vzkaz všem firmám, které chtějí obchodovat se Spojenými státy, že se zakázané a nehumánní praktiky ve zdejších dodavatelských řetězcích nebudou tolerovat,“ řekla komisařka celníků Brenda Smithová. Do Spojených států se vlasy dostaly skrz společnost Lop County Mei Xin Hair. Hodnota zabaveného zboží je 800 tisíc dolarů a firma si ho má buď odvézt ze země, nebo prokázat, že k jeho výrobě nebyla použita nucená práce.

Podle britského Guardianu vlasy patří Ujgurům, kteří jsou držení v internačních táborech v Sin-ťiangu. Navíc prý již jde o druhé zabavení vlasových produktů z Číny. U prvního zabavení bylo též podezření na porušení lidských práv důvodem k zabavení zboží.

Čína své tábory pro Ujgury označuje jako střediska odborného vzdělávání, v nichž lidé však již měli dostudovat. To však vyvracejí příbuzní uvězněných Ujgurů. Prý se se svými blízkými stále neshledali. „Podle australského výzkumného institutu ASPI navíc čínská vláda nutí tisíce Ujgurů pracovat v továrnách, které dodávají výrobky světovým značkám. A pokud odmítnou, hrozí jim, že znovu skončí v táboře. Čína zprávy označila za lživé, stejně jako mnohé předchozí důkazy o násilí páchaném na zadržených lidech. Zákon nazvaný Uighur Human Rights Policy Act of 2020, který uvaluje sankce na čínské představitele odpovědné za utlačování Ujgurů a dalších muslimských menšin v Sin-ťiangu, již podepsal i prezident Donald Trump.

Zabavený náklad:

